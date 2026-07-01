حمله با سلاح سرد به نیروهای حراست بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، حمله افرادی با سلاح سرد به نیروهای حراست بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج، چهار نفر از کارکنان حراست این مرکز درمانی را در حین انجام وظیفه مجروح کرد.

تأکید بر حفظ امنیت مراکز درمانی

رئیس بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج با محکوم کردن این اقدام، اظهار کرد: حمله به نیروهای حراست تنها آسیب به یک بخش نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت کادر درمان، بیماران و همراهان آنان و همچنین اخلال در نظم عمومی و سلامت جامعه محسوب می‌شود.

هجر افزود: امنیت پرسنل و آرامش فضای درمانی خط قرمز بیمارستان شهید دکتر جلیل است و اجازه نخواهیم داد چنین اقدامات هنجارشکنانه‌ای امنیت مراکز درمانی را خدشه‌دار کند.

درخواست برخورد قاطع با عاملان حادثه

وی با درخواست از فرماندهی انتظامی استان و دستگاه قضایی برای رسیدگی ویژه به این پرونده، تصریح کرد: برخورد سریع و قاطع با عاملان این حمله، علاوه بر بازگرداندن آرامش به محیط درمانی، پیام روشنی به مخلان نظم و امنیت خواهد بود.

رئیس بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج همچنین از تلاش تیم‌های درمانی برای رسیدگی به وضعیت مجروحان خبر داد و گفت: هم‌اکنون وضعیت مصدومان تحت نظر پزشکان قرار دارد.

بر اساس اعلام منابع انتظامی، تاکنون سه نفر از عاملان این حادثه در عملیات پلیس دستگیر شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر افراد احتمالی مرتبط با این پرونده ادامه دارد.