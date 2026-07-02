به گزارش خبرگزاری مهر، «شیخ کفاح محمد» رئیس مرکز همکاری‌های اسلامی در مسکو در گفتگویی، به بیان مباحثی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته است که مشروح آن از نظر می گذرد:

آمریکا و اسرائیل به مدت ۴۰ روز ملت ایران را مورد تجاوز وحشیانه قرار دادند؛ ملتی که مقاومت را برگزید تا تن به تسلیم ندهد و در این مسیر، هزینه‌های سنگینی را متحمل شد. در نتیجه، امت اسلامی نیز با این ایستادگی همراه شد و ملت ایران به نمایندگی از بخش بزرگی از آن، این مقاومت را به نمایش گذاشت.

در برابر چه کسی؟ در برابر قدرتمندترین قدرت‌های نظامی و سیاسی جهان. با این حال، مردم ایران نترسیدند. آن شهید بزرگ یعنی شهید آیت الله خامنه ای نیز از مرگ نهراسید، پنهان نشد، بلکه با شجاعت به استقبال سرنوشت خود رفت. او می‌دانست در چه مسیری قرار دارد، اما تسلیم نشد. این ملت نیز تسلیم نشد و نخواهد شد و به جهان نشان داد که اسلام، امروز در قامت ملت ایران با شجاعت ایستاده است.

در میان مؤمنان، مردانی هستند که با خدا پیمان بستند و بر آن پیمان وفادار ماندند؛ برخی به عهد خود عمل کردند و به شهادت رسیدند و برخی دیگر در انتظارند. آنان مسیر ایمان و باور خود را تغییر نمی‌دهند؛ همان مسیری که از آغاز اسلام تا امروز استمرار داشته است.

این وضعیت را در میان مردم نیز می‌بینیم. آن شخصیت بزرگ رفتند، اما ملت ایران ایستاده است. مردم نشان دادند که مسیر تعیین‌شده را تغییر نداده‌اند و باور دارند که این راه ادامه دارد و از میان نمی‌رود.

این همان ایمان واقعی است. در بسیاری از کشورها با از دست رفتن یک رهبر، جامعه دچار تزلزل می‌شود، اما ایران واقعیتی متفاوت را نشان داد. تصور دشمن این بود که با فشار شدید، ایران در مدت کوتاهی از هم خواهد پاشید، اما این اتفاق نیفتاد.

امروز حتی برخی از همان طرف مقابل درخواست باز شدن مسیرها را دارند. در این میان، نام ایران بیش از پیش در معادلات جهانی مطرح شده است. امت اسلامی نیز، فارغ از تفاوت‌های مذهبی، در بسیاری از نقاط با مردم ایران ابراز همدلی کرده است. این شرایط نشان می‌دهد که صف‌بندی‌ها شفاف‌تر شده و حق و باطل روشن‌تر از گذشته قابل تشخیص است.

به باور برخی تحلیل‌ها، این تحولات می‌تواند معادلات جهانی را تغییر دهد. همان‌گونه که در مقاطع دیگر تلاش‌هایی برای تغییر نظم جهانی صورت گرفت، امروز نیز این روند ادامه دارد. در این میان، نقش کشورهایی مانند روسیه نیز در تعاملات جدید جهانی مورد توجه قرار گرفته است.

در این شرایط، وقتی از شخصیت ایشان سخن گفته می‌شود، باید تأکید کرد که آیت‌الله خامنه‌ای (قدس سره) به‌عنوان یک عالم دینی و رهبر سیاسی، نقش مهمی در شکل‌دهی به این مسیر داشته‌اند. ایشان همواره بر اهمیت اسلام، استقلال و حفظ هویت دینی و ملی تأکید داشته‌اند.

ایشان پیش از این نیز به‌عنوان یک چهره علمی و دینی شناخته می‌شدند و پس از شهادتشان، توجه‌ها بیش از پیش به ابعاد شخصیتی و فکری ایشان جلب شد. جایگاه ایشان در نگاه بسیاری، به‌عنوان نمادی از ایمان، شجاعت و رهبری باقی مانده است.