به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمی عصر چهارشنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری استانداری اصفهان با کمیسیون ملی آیسسکو (ISESCO) و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: انصافاً در یک روزی که از صبح با دستگاههای مختلف استانی در ارتباط بودیم، کامل مشخص بود که یک نگاه تیمی و تفکر سیستمی بر مدیریت استان حاکم است.
وی افزود: با وجود همه دغدغههای معیشتی و فشارهایی که این جنگ بر استان اصفهان وارد کرد، یک تیم منسجم و هماهنگ در حال مدیریت توسعه استان است. این نوع نگاه سیستمی به توسعه، بسیار ارزشمند و کمتر دیده شده است.
دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک پس از جنگ رمضان گفت: وزارت امور خارجه تلاش زیادی کرد تا حملات خارج از کنوانسیونها و قوانین بینالملل را محکوم کند.
وی ادامه داد: متأسفانه در سازمان همکاری اسلامی (OIC) نه تنها حملات به ایران محکوم نشد بلکه برخی کشورهای عربی حملات به ایران را محکوم کردند. با این حال، از طریق آیسسکو توانستیم یک محکومیت نسبی بگیریم که برای وزارت امور خارجه دستاورد مهمی بود.
سلیمی با اشاره به مأموریت این سازمان گفت: آیسسکو ذیل سازمان همکاری اسلامی (OIC) فعالیت میکند و در حوزههای آموزشی، علمی و فرهنگی در ۵۴ کشور عضو فعال است. برنامههای راهبردی آیسسکو بر سه محور کلیدی آموزش تحولآفرین، اقتصاد دانشبنیان و نوآوری و اقتصاد فرهنگمحور استوار است.
وی ادامه داد: در آموزش تحولآفرین، تمرکز بر آموزش دیجیتال و ترکیبی، مهارتهای آینده نظیر هوش مصنوعی، تفکر انتقادی، خلاقیت، همکاری و همدلی و آموزش سبز و اقلیمی است.
دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: اقتصاد دانشبنیان نیز بر اکوسیستم استارتاپی، استفاده از هوش مصنوعی و توانمندسازی نیروی انسانی تأکید دارد؛ همچنین اقتصاد فرهنگمحور میراث فرهنگی را به موتور محرکه رشد اقتصادی تبدیل میکند مانند تجربه سمرقند و بخارا در ازبکستان که با ثبت به عنوان پایتخت فرهنگی، بیش از ۴۰ درصد رشد گردشگری داشتهاند.
سلیمی افزود: اصفهان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی جهان اسلام سال ۲۰۰۶ و دارای میراث تاریخی ثبت جهانی و صنایع دستی منحصربهفرد، ظرفیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به الگوی اجرای برنامههای آیسسکو در ایران دارد.
وی چهار نقش اصلی کمیسیون ملی آیسسکو را تسهیل همکاری بینالمللی، انتقال دانش و تجربه، جذب حمایت مالی و فنی و ظرفیتسازی برشمرد و گفت: با انعقاد این تفاهمنامه و ایجاد دبیرخانه، تلاش میکنیم ابتدا پروژههایی را اجرا کنیم که اصفهان مزیت نسبی در آنها دارد و سپس به تدریج برنامههای گستردهتری را پیش ببریم.
دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران از مسئولان استانداری اصفهان قدردانی کرد و گفت: این نوع مدیریت منسجم، دغدغهمند و سیستمی، الگوی بسیار خوبی برای سایر استانهای کشور است.
به گزارش مهر، تفاهم نامه همکاری استانداری اصفهان با کمیسیون ملی آیسسکو (ISESCO) و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش عصر امروز با حضور استاندار و شماری از مدیران کل استان اصفهان در جلسه شورای آموزش و پرورش امضا شد.
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