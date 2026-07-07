به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد عصر سه‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان با ابراز نگرانی از گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت اشتغال استان، اظهار کرد: آمار ارائه‌شده در حوزه اشتغال نگران‌کننده است و نیازمند توجه ویژه و اتخاذ تدابیر فوری برای تثبیت شرایط در استان هستیم.

وی افزود: تمامی مسائل و مشکلات استان در کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای برنامه‌ریزی مطرح و بررسی شده است و مقرر شده لیست برنامه‌های اشتغال‌زایی به‌طور دقیق بازنگری و اصلاح شود تا در جلسه آتی مجدداً بررسی شود.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبار پنج میلیارد تومانی تخصیص‌یافته به حوزه پژوهش، تأکید کرد: این مبلغ با توجه به ظرفیت‌ها و عظمت استان اصفهان کافی نیست و باید تمهیدات لازم برای افزایش این بودجه اندیشیده شود.

وی همچنین بر فعال‌سازی مستمر و دقیق‌تر کارگروه‌های تخصصی نیز تأکید کرد.

خیز استانداری اصفهان برای تحقق مدیریت چابک

در ادامه کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری، از تدوین سازوکار نوین برای تعیین تکلیف سریع پروژه‌های راهبردی و بین‌بخشی خبر داد و گفت: هدف ما حداقل کردن موانع اداری از طریق تعریف دقیق مرزهای کاری میان کارگروه‌های اقتصادی، زیربنایی و پژوهش و فناوری است.

وی افزود: استانداری اصفهان در حال تدوین دستورالعملی برای مشخص کردن تکلیف پروژه‌های مرزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است تا کارشناسان و فناوران با اطمینان خاطر ایده‌های خود را به مرحله اجرا برسانند.

معاون اقتصادی استاندار در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد نه تنها سرعت و دقت کارگروه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه بستر را برای شکوفایی پروژه‌های نوآورانه و تحقق عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها فراهم خواهد کرد.

افق روشن اشتغال در اصفهان با تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها

همچنین، مهران فاطمی مشاور عالی استاندار اصفهان با ترسیم چشم‌اندازی امیدوارکننده برای بازار کار استان، گفت: سیاست‌گذاری‌های جدید استان بر ارتقای کیفی اشتغال و پاسخگویی به نیازهای فارغ‌التحصیلان و بانوان متمرکز شده است.

فاطمی حوزه دانش‌بنیان و فناوری را پیشران اصلی توسعه استان دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش، اصفهان را به قطب اقتصاد دانش‌بنیان کشور تبدیل خواهد کرد. وی از اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی از طریق پنل‌های خورشیدی به‌عنوان نمونه‌ای از اقتصاد خانواده‌محور نام برد که درآمد پایدار برای خانوارها ایجاد می‌کند.

مشاور عالی استاندار تأکید کرد: با تدوین برنامه‌های عملیاتی دقیق و مشخص کردن سهم هر دستگاه در جداول اشتغال، ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در مسیر درست هدایت می‌شود و شاهد دورانی از رشد اقتصادی و شکوفایی برای جوانان متخصص خواهیم بود.