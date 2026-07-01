به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه سردخانه چغادک این پروژه‌ سردخانه ای را از تحقق اهداف توسعه‌ای دانست و تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه زمینه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های بخش چغادک فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان در تولید، افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.

فرماندار بوشهر در ادامه بیان کرد: بوشهر با برخورداری از جایگاه برتر در تولید محصولاتی همچون خرما، نیازمند توسعه‌ی چنین پروژه‌هایی است تا علاوه بر تأمین نیاز زمینه‌ی حضور مؤثرتر محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی نیز فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در روند بهره‌برداری از این سردخانه، گفت: بهره‌برداری از این پروژه امکان نگهداری و عرضه‌ی مناسب محصولات را فراهم می‌کند و تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را در زمان مناسب و با ارزش واقعی به بازار عرضه کنند و این امر علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان به توسعه‌ی اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک می‌کند.

فرماندار بوشهر در حاشیه بازدید از این پروژه، افزود: تسریع در روند پیشرفت پروژه‌ی سردخانه گامی مؤثر در جهت افزایش ماندگاری محصولات و بهبود کیفیت عرضه است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت و شعار سال، تصریح کرد: با توجه به نام‌گذاری سال به عنوان "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های اقتصادی با نگاه ویژه دنبال می‌شود.

همچنین فرماندار بوشهر در پایان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در راستای تقویت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری تأکید و بر تخصیص بودجه‌ی لازم برای تسریع در بهره‌برداری از این پروژه خبر داد.