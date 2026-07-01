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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

فرماندار بوشهر: بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی تسریع شود

فرماندار بوشهر: بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی تسریع شود

بوشهر- فرماندار بوشهر بر تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه سردخانه چغادک این پروژه‌ سردخانه ای را از تحقق اهداف توسعه‌ای دانست و تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه زمینه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های بخش چغادک فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان در تولید، افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.

فرماندار بوشهر در ادامه بیان کرد: بوشهر با برخورداری از جایگاه برتر در تولید محصولاتی همچون خرما، نیازمند توسعه‌ی چنین پروژه‌هایی است تا علاوه بر تأمین نیاز زمینه‌ی حضور مؤثرتر محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی نیز فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در روند بهره‌برداری از این سردخانه، گفت: بهره‌برداری از این پروژه امکان نگهداری و عرضه‌ی مناسب محصولات را فراهم می‌کند و تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را در زمان مناسب و با ارزش واقعی به بازار عرضه کنند و این امر علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان به توسعه‌ی اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک می‌کند.

فرماندار بوشهر در حاشیه بازدید از این پروژه، افزود: تسریع در روند پیشرفت پروژه‌ی سردخانه گامی مؤثر در جهت افزایش ماندگاری محصولات و بهبود کیفیت عرضه است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت و شعار سال، تصریح کرد: با توجه به نام‌گذاری سال به عنوان "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های اقتصادی با نگاه ویژه دنبال می‌شود.

همچنین فرماندار بوشهر در پایان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در راستای تقویت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری تأکید و بر تخصیص بودجه‌ی لازم برای تسریع در بهره‌برداری از این پروژه خبر داد.

کد مطلب 6876879

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