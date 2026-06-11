ترویج فرهنگ وقف، مسئولیتی اجتماعی در حفظ سرمایه‌ های ماندگار کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح سردخانه موقوفه در ارسباران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، جمعی از مدیران استانی و نمایندگان مجلس شامگاه چهارشنبه برگزار شد.

مرتضی محمدزاده در این آیین با تأکید بر بهره‌ گیری از ظرفیت موقوفات در مسیر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، از سیاست‌ گذاری‌ های جدید سازمان اوقاف در راستای تقویت سرمایه‌ گذاری ‌های اقتصادی و افزایش بهره‌ وری موقوفات قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ وقف، حفظ و صیانت از آثار موقوفه و توجه به ابعاد حقوقی و شرعی آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی مردم و دستگاه‌ها دانست و اظهار کرد: اگر جامعه از انگیزه‌ های اخلاقی و انسانی والای واقفان آگاه باشد، نگاه به وقف از یک فرآیند اداری به یک تعهد اخلاقی و شرعی ماندگار تبدیل خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین به آثار اجتماعی و اقتصادی احداث این مجموعه اشاره کرد و گفت: با بهره ‌برداری از این سردخانه، امکان نگهداری و عرضه مناسب محصولات باغداران فراهم می‌شود و از هدررفت تولیدات و زحمات آنان جلوگیری خواهد شد.

محمدزاده افزود: باغداران می‌توانند محصولات خود را در زمان مناسب و با ارزش واقعی به بازار عرضه کنند که این امر علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، در توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد فرصت‌ های شغلی جدید، ارتقای سطح معیشت مردم و افزایش نشاط اجتماعی نقش موثری خواهد داشت.