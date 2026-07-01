سهمیه ۵ هزار نفری سمنان برای اعزام به مراسم تشییع

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سمنان که با حضور دادستان مرکز استان در سالن پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد، با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای میزبانی از زائران، اظهار کرد: با پیشبینی بیش از ۱۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان، تمامی امکانات شهرستان برای اسکان، پذیرایی و خدماترسانی بسیج شده است.
وی با بیان اینکه مرخصی تمامی مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان از ۱۲ تا ۲۰ تیر لغو شده است، افزود: این تصمیم برای در دسترس بودن مدیران اتخاذ شده است.
فرماندار سمنان با اشاره به اینکه ۲۵ موکب در خارج از شهر و ۱۵ موکب در داخل شهر سمنان برای ارائه خدمات به زائران فعال خواهند بود، یادآور شد: مدارس، خوابگاههای دانشگاهی و سالنهای ورزشی نیز برای اسکان زائران آماده شدند.
صممیان بر رعایت کامل ضوابط بهداشتی در تهیه و توزیع غذا در مواکب تأکید کرد و ادامه داد: حفظ سلامت زائران و ارائه خدمات مطلوب از مهمترین اولویتهای دستگاههای اجرایی است.
وی اضافه کرد: آغاز ذخیرهسازی آرد، آمادگی کامل نانواییها، افزایش ظرفیت کارتهای سوخت در جایگاهها، فعالیت شش داروخانه شبانهروزی و تأمین سایر زیرساختهای مورد نیاز برای خدمترسانی به زائران و شهروندان در دست انجام است.
فرماندار سمنان با بیان اینکه پنج هزار نفر از سهمیه اعزام زائران استان به شهرستان سمنان اختصاص یافته است، اضافه کرد: همچنین سهشنبه ۱۶ تیرماه ساعت ۲۱ ویژه برنامههای در خیابان امام خمینی(ره) سمنان برگزار خواهد شد.
صمیمیان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، بر خدماترسانی شبانه روزی مواکب و آمادگی کامل دستگاهها تأکید کرد و افزود: پیگیری جدی برای جذب حداکثری اعتبارات شهرستان، بهویژه در حوزه پروژههای عمرانی در دستور کار مدیران واقع شود.
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