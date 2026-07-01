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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

سهمیه ۵ هزار نفری سمنان برای اعزام به مراسم تشییع

سهمیه ۵ هزار نفری سمنان برای اعزام به مراسم تشییع

سمنان- فرماندار سمنان از اختصاص سهمیه پنج هزار نفری به این شهرستان برای اعزام زائران به مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: تمامی امکانات برای اسکان، پذیرایی و خدمات‌رسانی بسیج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سمنان که با حضور دادستان مرکز استان در سالن پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد، با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی از زائران، اظهار کرد: با پیش‌بینی بیش از ۱۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان، تمامی امکانات شهرستان برای اسکان، پذیرایی و خدمات‌رسانی بسیج شده است.

وی با بیان اینکه مرخصی تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان از ۱۲ تا ۲۰ تیر لغو شده است، افزود: این تصمیم برای در دسترس بودن مدیران اتخاذ شده است.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه ۲۵ موکب در خارج از شهر و ۱۵ موکب در داخل شهر سمنان برای ارائه خدمات به زائران فعال خواهند بود، یادآور شد: مدارس، خوابگاه‌های دانشگاهی و سالن‌های ورزشی نیز برای اسکان زائران آماده شدند.

صممیان بر رعایت کامل ضوابط بهداشتی در تهیه و توزیع غذا در مواکب تأکید کرد و ادامه داد: حفظ سلامت زائران و ارائه خدمات مطلوب از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی است.

وی اضافه کرد: آغاز ذخیره‌سازی آرد، آمادگی کامل نانوایی‌ها، افزایش ظرفیت کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها، فعالیت شش داروخانه شبانه‌روزی و تأمین سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمت‌رسانی به زائران و شهروندان در دست انجام است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه پنج هزار نفر از سهمیه اعزام زائران استان به شهرستان سمنان اختصاص یافته است، اضافه کرد: همچنین سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ساعت ۲۱ ویژه برنامه‌های در خیابان امام خمینی(ره) سمنان برگزار خواهد شد.

صمیمیان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، بر خدمات‌رسانی شبانه روزی مواکب و آمادگی کامل دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: پیگیری جدی برای جذب حداکثری اعتبارات شهرستان، به‌ویژه در حوزه پروژه‌های عمرانی در دستور کار مدیران واقع شود.

کد مطلب 6876880

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