پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر حفظهاللهوایّده
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
خبر رحلت والد معظّم حضرتعالی واصل شد. بدینوسیله مراتب تسلیت خود را تقدیم مینمایم. امیدوارم آنجناب در سایهی پرمهر صاحبان این ایّام صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین مورد رحمت واسعه الهیه واقع گردند. همچنین آرزوی سلامتی و طول عمر با مزید توفیقات ظاهری و باطنی برای جنابعالی و سایر بازماندگان دارم.
سیدمجتبی خامنهای
۸/تیر/۱۴۰۵
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