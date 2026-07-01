به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز چهارشنبه در دومین جلسه کمیته فنی میگو که با حضور رئیس پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور، مدیران شیلات و کارشناسان دامپزشکی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص و تأخیر در روند آمادهسازی استخرهای پرورشی، تصمیم گرفته شد مهلت قانونی ذخیرهسازی پست لارو که پیشتر تا پایان خرداد تعیین شده بود، تا نیمه تیرماه افزایش یابد.
وی افزود: علاوه بر این بازه زمانی، ذخیرهسازی لاروهای نرسری شده نیز تا پایان تیرماه امکانپذیر خواهد بود تا فعالان این حوزه فرصت کافی برای تکمیل چرخههای تولید داشته باشند.
مدیرکل شیلات خوزستان با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط فنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی تصریح کرد: پایشهای مستمر کارشناسان و آزمایشهای تخصصی حاکی از آن است که تاکنون هیچ موردی از بیماری لکه سفید و بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس در مزارع پرورشی استان مشاهده نشده است.
موسوی بیان کرد: تعاملات بین بخشی میان شیلات، مؤسسات تحقیقاتی و دامپزشکی باید تقویت شود تا با تداوم بازدیدهای مشترک، از بروز بیماریهای احتمالی پیشگیری و ضریب سلامت مزارع و پایداری تولید در استان حفظ شود.
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