ذخیره سازی بیش از ۱۹۰ میلیون قطعه بچه میگو در مزارع گمیشان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نصیری، سرپرست معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات گلستان گفت: ذخیره سازی در ۱۰۳ مزرعه به مساحت بیش از ۱۱۰۰ هکتار انجام شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود تا پایان مهلت ذخیره سازی حدود ۱۱۰ مزرعه با سطح مفید هزار و ۶۰۰ هکتار و با ذخیره سازی بیش از ۲۷۰ میلیون قطعه پست لارو در مجتمع پرورش میگوی گمیشان فعال شوند.

نصیری گفت: مدیریت صحیح پرورش میگو و توجه جدی به رعایت مدیریت کنترل کیفی آب، بستر استخر، غذا و غذادهی و توجه و رعایت توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی دامپزشکی و گزارش سریع هرگونه موارد مشکوک در کیفیت آب و سلامت میگوها به دامپزشکی به افزایش ضریب موفقیت تولید کمک خواهد کرد.



وی ادامه داد: کارشناسان شیلات و دامپزشکی استان نیز نظارت‌های فنی و بهداشتی را از فعالیت مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان بصورت مستمر انجام می‌دهند.

سرپرست معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات گلستان گفت: موضوعاتی نظیر تکثیر موفق و تجاری میگو در استان، کمک به تکمیل زیرساخت‌های مجتمع، ارتقا ساختار مزارع جهت افزایش ضریب فنی و بهداشتی تولید از موضوعات مهمی است که در دستور کار اداره کل شیلات قرار دارد.