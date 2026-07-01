به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با توزیع‌کنندگان عمده مواد مخدر و قرص‌های غیرمجاز، مأموران کلانتری ۱۱ بهشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، محل نگهداری محموله‌ای از قرص‌های روان‌گردان را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه، بیش از ۳۶ هزار عدد انواع قرص روان‌گردان را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده، تصریح کرد: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و اطلاعاتی، برخورد با قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد سودجو سلامت و امنیت جامعه را به خطر بیندازند.