دستگیری عامل آتش سوزی عمدی و قتل راننده کامیون در بهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر قلی پور با اعلام این خبر، گفت: طی اعلام مرفوک شهرستان در ۲۴ تیرماه سال جاری در ساعت ۲:۱۵ بامداد مبنی بر آتش سوزی کامیون و مصدومیت شدید راننده، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی در محل حادثه حضور یافتند.

وی تصریح کرد: مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پس از ۲ روز به علت جراحات شدید ناشی از سوختگی در بیمارستان فوت کرد.

فرمانده انتظامی بهشهر با بیان اینکه کارآگاهان در بررسی صحنه حادثه، متوجه عمدی بودن آتش سوزی شدند، پس از تلاش‌های بسیار و با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به کشف راز این پرونده شدند.

وی اضافه کرد: سرنخ‌های پرونده، ماموران را به سمت مظنون پرونده مردی ۵۱ ساله که شریک وی بوده رساند و در نتیجه با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

سرهنگ قلی پور خاطر نشان کرد: متهم در بازجویی اولیه و با مشاهده دلایل و قرائن پلیس به قتل راننده با استفاده از بنزین و آتش زدن کامیون و قتل راننده با انگیزه مالی اقرار کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر در پایان افزود: قاتل پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.