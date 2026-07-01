ماندگاری: استمرار حضور مردم در کنار ولایت رمز اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری چهارشنبه‌شب در مراسم هفتمین شب شهادت امام حسین (ع) و اجلاسیه ۱۶۲ شهید جامعه کار و تولید خراسان جنوبی که در مصلای المهدی (عج) بیرجند و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، در فضایی معطر به عطر حرم رضوی و همراه با آیین دمام‌زنی برگزار شد، اظهار کرد: اقامه عزای امسال برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با عزاداری برای امام شهید و برگزاری اجلاسیه شهدای جامعه کار و تولید خراسان جنوبی همراه شده است.

وی تصریح کرد: دشمن بارها تلاش کرد امام کبیر انقلاب و رهبر شهید ما را به شهادت برساند، اما موفق نشد و زمانی هم که رهبر ما را شهید کرد، حادثه‌ای مانند کربلا برای تسلط بر ایران اسلامی رقم نخورد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: پس از آنکه امام علی (ع) ۲۵ سال خانه‌نشین بود، مردم تنها در حد سخن به سراغ آن حضرت آمدند و کوفیانی که از امام حسین (ع) دعوت کرده بودند نیز به عهد خود وفا نکردند.

حجت‌الاسلام ماندگاری تأکید کرد: مردم ایران ۴۷ سال است که بر عهد خود با امام و ولی جامعه ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: اگر جوانان جان‌فدای ایران اسلامی در کربلا حضور داشتند، اجازه نمی‌دادند اهل‌بیت (ع) به اسارت بروند و سر مبارک امام حسین (ع) بر فراز نیزه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود شهادت رهبرش همچنان مقتدرانه به مسیر خود ادامه می‌دهد، افزود: خداوند وعده داده است هر امتی که بر عهد خود پایدار بماند، مورد یاری الهی قرار خواهد گرفت و این از سنت‌های مهم الهی است.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: زمانی که عهد و پیمان ما با امام عصر (عج) به عقد و التزام واقعی تبدیل شود، ارزش پیدا می‌کند و اگر پرچم اسلام حدود ۵۰ سال است که در این کشور برافراشته مانده، به دلیل پایداری مردم در کنار امام خود بوده است.

وی تأکید کرد: برخی افراد تا زمانی با ولایت همراه هستند که منافعشان تأمین شود و این موضوع در جریان انقلاب اسلامی به‌خوبی آشکار شد.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به تاریخ اسلام تصریح کرد: در جمهوری اسلامی، ۹۲ درصد مردم با رهبر کبیر انقلاب عهد بستند و بیشتر آنان تاکنون بر این عهد باقی مانده‌اند و در این مسیر از همه چیز خود گذشته و با وجود مشکلات، استقامت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی از مرحله عهد و عقد به مرحله پیمان با ولایت رسیده‌اند، افزود: خواسته شهدا از ما، پایداری در کنار ولایت تا شهادت است و اگر تا آخرین نفس در این مسیر بایستیم، خداوند پیروزی را نصیب ما خواهد کرد.

وی با اشاره به حوادث طبس و صحرای اصفهان که به شکست آمریکا انجامید، گفت: اگر به الهیات جنگ، یعنی عمل به عهد و پیمان، پایبند باشیم، پیروز خواهیم شد.

استاد حوزه علمیه درباره انتظارات امام شهید و شهدا از مردم اظهار کرد: استمرار حضور در میدان، حفظ اتحاد همراه با نقد منصفانه مسئولان، انتقام امام شهید، مدیریت تنگه هرمز، بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده ایران، حمایت از جبهه مقاومت در لبنان، نترسیدن از دشمن، توصیه همگانی به صبر و مقاومت، هوای یکدیگر را داشتن، اطاعت از ولایت و تعطیل نکردن دعا و استغاثه به درگاه الهی، از جمله این انتظارات است.

وی خطاب به مسئولان کشور گفت: باید محکم بر تعهدات خود بایستید و در صورت عمل نکردن رژیم صهیونیستی و آمریکا به تعهداتشان، نسبت به بستن تنگه هرمز اقدام کنید.

حجت‌الاسلام ماندگاری در پایان خواستار آن شد که اگر تنگنای اقتصادی وجود دارد، این شرایط برای همه مردم یکسان باشد.

در پایان این مراسم، دو نفر از مداحان اهل‌بیت (ع) در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به مرثیه‌سرایی پرداختند.