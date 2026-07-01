به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان طی سخنانی گفت: در گفت‌وگوهای زوریخ آزادسازی اموال تسریع و تعلیق تحریم‌ها انجام شد، اگر نمی‌رفتیم نمی‌گفتند قالیباف شروط چه شد؟

وی افزود: رهبر انقلاب در پیام خود با درایت تاکید کردند که ایشان و مردم منتظر تحقق شروط تفاهم هستند، در این شرایط من چه کنم؟ شروط را پیگیری نکنم؟! کسانی هستند که نه در دیپلماسی به کشور کمک می‌کنند و نه در جنگ اما من ایستاده‌ام تا هم بجنگم و هم دیپلماسی را انجام دهم.

رئیس مجلس گفت: بیشتر از این آزار ندهید و حرف‌های ترامپ را هم قرقره نکنید و اجازه دهید مردم آرامش داشته باشند و به جمهوری اسلامی افتخار کنند. خونخواهی امام شهید ما آزادی قدس است و برای آن باید لبنان را حفظ کنیم و با شعار نمی‌شود خون‌خواهی کرد.

وی تاکید کرد: دشمن ما جز زبان قدرت فهم دیگری ندارد و ما باید باقدرت با او برخورد کنیم.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان اظهار داشت: ما خودمان در مجلس قانون تصویب کردیم؛ شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه دارد. بر اساس این قانون، به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند، دسترسی داده نمی‌شود. این قانون است.

وی ادامه داد: ما هیچ امتیازی بیشتر از دسترسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده، نمی‌دهیم. طبق قانون، تعیین سطح دسترسی‌ها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و آن هم چارچوب آن را مشخص کرده است.

قالیباف تأکید کرد: در حال حاضر، آن‌ها فقط در دو مورد حق دسترسی دارند؛ یکی نیروگاه بوشهر و دیگری راکتور تهران. دسترسی‌ها فقط در همین حد بوده است و ما نسبت آن متعهد هستیم.