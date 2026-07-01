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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۲

قالیباف: دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است

قالیباف: دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است

رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان گفت: وظیفه دارم برای همه مردم ایران با هر سلیقه و دین، نوکری کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان طی سخنانی گفت: در گفت‌وگوهای زوریخ آزادسازی اموال تسریع و تعلیق تحریم‌ها انجام شد، اگر نمی‌رفتیم نمی‌گفتند قالیباف شروط چه شد؟

وی افزود: رهبر انقلاب در پیام خود با درایت تاکید کردند که ایشان و مردم منتظر تحقق شروط تفاهم هستند، در این شرایط من چه کنم؟ شروط را پیگیری نکنم؟! کسانی هستند که نه در دیپلماسی به کشور کمک می‌کنند و نه در جنگ اما من ایستاده‌ام تا هم بجنگم و هم دیپلماسی را انجام دهم.

رئیس مجلس گفت: بیشتر از این آزار ندهید و حرف‌های ترامپ را هم قرقره نکنید و اجازه دهید مردم آرامش داشته باشند و به جمهوری اسلامی افتخار کنند. خونخواهی امام شهید ما آزادی قدس است و برای آن باید لبنان را حفظ کنیم و با شعار نمی‌شود خون‌خواهی کرد.

وی تاکید کرد: دشمن ما جز زبان قدرت فهم دیگری ندارد و ما باید باقدرت با او برخورد کنیم.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان اظهار داشت: ما خودمان در مجلس قانون تصویب کردیم؛ شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه دارد. بر اساس این قانون، به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند، دسترسی داده نمی‌شود. این قانون است.

وی ادامه داد: ما هیچ امتیازی بیشتر از دسترسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده، نمی‌دهیم. طبق قانون، تعیین سطح دسترسی‌ها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و آن هم چارچوب آن را مشخص کرده است.

قالیباف تأکید کرد: در حال حاضر، آن‌ها فقط در دو مورد حق دسترسی دارند؛ یکی نیروگاه بوشهر و دیگری راکتور تهران. دسترسی‌ها فقط در همین حد بوده است و ما نسبت آن متعهد هستیم.

رئیس مجلس ادامه داد: من وظیفه دارم برای همه مردم ایران که با هر سلیقه و دین در سایه جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند، نوکری کنم. ما وظیفه داریم مشکلات اقتصادی را حل و امنیت کشور را تامین کنیم.

قالیباف تصریح کرد: امروز بیش از هرچیز وحدت برای ما مهم است. اتحاد مقدس حول رهبر انقلاب معنی دارد و هیچ خیمه‌ای جز خیمه ولایت، خیمه امیرالمؤمنین نیست.

کد مطلب 6877057

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    نظرات

    • IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      1 0
      پاسخ
      مردم ایران خواستار صلح وامنیتند واینو از دستگاه دیپلماسی وغیره می خوان ،واین کار رو انجام بدهید بخاطر مردم ایران ،این به اعتماد کردن نیست ،اما در فضای بی اعتمادی هم به گفت گو ادامه دهید ،وبیشترفکر کنید وحل مسئله کنید وراه حل پیدا کنید برای اختلافات وپیشنهاد بدهید برای طرف مقابل ،سعی کنید در اوج ناراحتی هم به درستی و با منطق صحبت کنید هرچند که طرف مقابل با ناراحتی صحبت کند تلاشتان رو بکنید،بقیش،دیگر با شما نیست

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