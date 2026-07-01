به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان طی سخنانی گفت: در گفتوگوهای زوریخ آزادسازی اموال تسریع و تعلیق تحریمها انجام شد، اگر نمیرفتیم نمیگفتند قالیباف شروط چه شد؟
وی افزود: رهبر انقلاب در پیام خود با درایت تاکید کردند که ایشان و مردم منتظر تحقق شروط تفاهم هستند، در این شرایط من چه کنم؟ شروط را پیگیری نکنم؟! کسانی هستند که نه در دیپلماسی به کشور کمک میکنند و نه در جنگ اما من ایستادهام تا هم بجنگم و هم دیپلماسی را انجام دهم.
رئیس مجلس گفت: بیشتر از این آزار ندهید و حرفهای ترامپ را هم قرقره نکنید و اجازه دهید مردم آرامش داشته باشند و به جمهوری اسلامی افتخار کنند. خونخواهی امام شهید ما آزادی قدس است و برای آن باید لبنان را حفظ کنیم و با شعار نمیشود خونخواهی کرد.
وی تاکید کرد: دشمن ما جز زبان قدرت فهم دیگری ندارد و ما باید باقدرت با او برخورد کنیم.
رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان اظهار داشت: ما خودمان در مجلس قانون تصویب کردیم؛ شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه دارد. بر اساس این قانون، به هیچ عنوان به سایتهایی که بمباران شده و آسیب دیدهاند، دسترسی داده نمیشود. این قانون است.
وی ادامه داد: ما هیچ امتیازی بیشتر از دسترسیهایی که شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده، نمیدهیم. طبق قانون، تعیین سطح دسترسیها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و آن هم چارچوب آن را مشخص کرده است.
قالیباف تأکید کرد: در حال حاضر، آنها فقط در دو مورد حق دسترسی دارند؛ یکی نیروگاه بوشهر و دیگری راکتور تهران. دسترسیها فقط در همین حد بوده است و ما نسبت آن متعهد هستیم.
رئیس مجلس ادامه داد: من وظیفه دارم برای همه مردم ایران که با هر سلیقه و دین در سایه جمهوری اسلامی زندگی میکنند، نوکری کنم. ما وظیفه داریم مشکلات اقتصادی را حل و امنیت کشور را تامین کنیم.
قالیباف تصریح کرد: امروز بیش از هرچیز وحدت برای ما مهم است. اتحاد مقدس حول رهبر انقلاب معنی دارد و هیچ خیمهای جز خیمه ولایت، خیمه امیرالمؤمنین نیست.
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