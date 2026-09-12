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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹

نگاه زنان ایران و عراق به تحولات خانواده در عصر حاضر

نگاه زنان ایران و عراق به تحولات خانواده در عصر حاضر

نشست تخصصی «بررسی تحولات خانواده در عصر حاضر» روز دوشنبه 23 شهریورماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا(س) با همکاری دبیرخانه همایش بین المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام سی و سومین پیش‌نشست تخصصی با موضوع «بررسی تحولات خانواده در عصر حاضر» را برگزار می کند.

در این نشست اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه زنان از ایران و عراق سخنرانی خواهند کرد و نقطه نظرات خود پیرامون مبحث مورد بحث را بیان می کنند.

ناهید سلیمی عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، مرضیه شعربافچی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، امل سهیل عبدالحسین استاد دانشگاه جامعه الکوفه و زهرا کوهساری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا از سخنرانان این نشست هستند.

نشست «بررسی تحولات خانواده در عصر حاضر» روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ به صورت برخط به نشانی https://www.skyroom.online/ch/amoozesh_ihu/jamiat قابل مشاهده است.

کد مطلب 6944373
سیده فاطمه سادات کیایی

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