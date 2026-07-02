به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «میگل دیاز کانل» رئیسجمهور کوبا اعلام کرد که محاصره و تحریمهای آمریکا علیه این کشور به سطحی غیرقابل تحمل رسیده است.
وی افزود که هدف از این محاصره، ایجاد ناآرامیهای اجتماعی در کوبا است.
رئیسجمهور کوبا همچنین گفت که هاوانا بار دیگر موضوع لغو تحریمها را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد.
وی تصریح کرد که کوبا هر سال پیشنویس قطعنامهای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میکند که خواستار پایان دادن به محاصره تجاری و اقتصادی آمریکا علیه این کشور است؛ محاصرهای که بیش از ۶۰ سال ادامه داشته است.
رئیسجمهور کوبا در پایان خاطرنشان کرد که این قطعنامه معمولاً از حمایت قاطع اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل برخوردار میشود، اما ماهیتی غیر الزام آور و مشورتی دارد.
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