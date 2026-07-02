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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۰

زیرساخت‌های مصلی برای خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید آماده شد

زیرساخت‌های مصلی برای خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید آماده شد

تهران- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از آمادگی زیرساخت های مصلی برای خدمت رسانی به زائران امام شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال الدین میرجعفریان، صبح پنجشنبه در حاشیه نشست کمیته زبرساخت، از روند اجرای عملیات توسعه زیرساخت‌های خدماتی در مصلی امام خمینی(ره) بازدید کرد.

وی در این بازدید میدانی، روند توسعه شبکه‌های آبرسانی، برق، گاز و مخابرات و همچنین اقدامات اپراتورهای تلفن همراه را مورد بررسی قرار داد.

رئیس کمیته زیرساخت مراسم وداع با قائد شهید امت همچنین با حضور در مرکز فرماندهی و کنترل آبرسانی ستاد آبفای استان تهران و مراکز عملیاتی برق و دیگر حوزه‌های خدمات‌رسان مستقر در مصلی، در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های عملیاتی این مجموعه‌ها قرار گرفت و از آمادگی زیرساخت های مصلی برای خدمت رسانی به زائران امام شهید خبر داد.

در ادامه، اعضای کمیته زیرساخت مراسم وداع با قائد شهید امت، ، گزارش آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مربوطه را ارائه کردند.

علی صادقی، دبیر کمیته زیرساخت مراسم وداع با قائد شهید امت نیز با تشریح برنامه‌های اجرایی حوزه‌های خدمات‌رسان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای تأمین، پایداری و ارتقای شبکه‌های آب، برق، گاز، مخابرات و ارتباطات همراه در مجموعه مصلی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیته زیرساخت طی ۲۱ روز حضور مستمر و فعالیت شبانه‌روزی تیم‌های فنی و عملیاتی در مصلی امام خمینی(ره)، ۲۷ جلسه فنی و کاربردی برگزار و ۱۳۳ مصوبه اجرایی را برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز مراسم ابلاغ و پیگیری کرده‌اند.

این اقدامات با محوریت حوزه‌های خدمات‌رسان و با هدف فراهم‌سازی بستر مناسب برای برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت و خدمت‌رسانی شایسته به زائران رهبر شهید انجام شده است.

کد مطلب 6877153

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