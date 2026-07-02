۷ نکته طلایی که زائران اربعین نباید نادیده بگیرند؛ کلاهبرداران در کمین

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله چتری صبح پنج‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، آخرین جزئیات ثبت‌نام و اعزام زائران اربعین حسینی را تشریح کرد و با اعلام آغاز ثبت‌نام زائران اربعین در استان سمنان، افزود: تنها درگاه رسمی ثبت‌نام، سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir است و این فرآیند تا ۱۳ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به بازه زمانی اعزام، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، عملیات اعزام زائران از ۳ تا ۱۵ مرداد انجام می‌شود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با تأکید بر دقت در ثبت اطلاعات، گفت: زائران حتماً باید تاریخ رفت و برگشت، نوع وسیله نقلیه و مرز خروجی و ورودی خود را در زمان ثبت‌نام به طور دقیق مشخص کنند.

آمار نخستین روز ثبت‌نام؛ شاهرود در صدر

چتری در ادامه با ارائه آماری از استقبال زائران سمنانی گفت: بر اساس گزارش سامانه سماح، در پایان نخستین روز ثبت‌نام (۱۰ تیرماه)، مجموعاً ۳۲۹ گروه و ۵۵۷ نفر از زائران استان سمنان نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام کرده‌اند.

وی افزود: شاهرود با ثبت ۲۳۵ نفر، حدود ۴۲ درصد کل ثبت‌نام‌های استان را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان سمنان با ۱۵۵ نفر و دامغان با ۶۵ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و افزایش مراکز ارائه خدمات ثبت‌نام، آمار سایر شهرستان‌ها نیز در روزهای آینده روند افزایشی داشته باشد.

توصیه‌ها و الزامات مهم برای زائران

چتری در ادامه به نکات ضروری برای زائران اشاره کرد و افزود: متقاضیان پس از دریافت کد رهگیری، حتماً نسبت به نصب برنامه کاربردی «همیار اربعین» از طریق سایت hamyararbaen.ir اقدام کنند و همچنین خروج از مرز و ورود به عراق منوط به داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ تشرف است و شماره همراه ثبت‌شده در سامانه نیز حتماً باید به نام خود زائر باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بیمه زائران پرداخت و تصریح کرد: شرکت بیمه ایران به عنوان بیمه‌گر اصلی انتخاب شده و هر زائر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد که از این مبلغ ۱۷۰ هزار تومان بابت حق بیمه و مابقی صرف خدمات درمانی و امدادی کمیته امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر می‌شود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان درباره ارز اربعین نیز گفت: بر اساس هماهنگی با بانک مرکزی، به هر زائر متقاضی مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق به عنوان ارز اربعین اختصاص خواهد یافت.

هشدار نسبت به کلاهبرداران و شرایط انصراف

چتری در ادامه با هشدار به زائران نسبت به فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار، تأکید کرد: سامانه سماح و مراجعه به دفاتر و شرکت‌های زیارتی مجاز سازمان حج و زیارت، راه‌های مطمئن برای ثبت‌نام هستند.

وی در خصوص انصراف از سفر، توضیح داد: زائرانی که تصمیم به انصراف دارند، می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از تاریخ اعزام ثبت‌شده در سامانه سماح، درخواست انصراف خود را ثبت کنند.

چتری افزود: همچنین زائران ۲۴ ساعت قبل از تاریخ اعزام تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و پس از آن امکان انصراف و استرداد وجه وجود نخواهد داشت.

ثبت‌نام اتباع و مهاجرین خارجی؛ امکان ثبت شماره حساب سرپرست برای زیر ۱۸ سال

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به ثبت‌نام اتباع و مهاجرین خارجی به عنوان یکی از اتفاقات ویژه سال جاری، گفت: برای زائران زیر ۱۸ سال که فاقد شماره حساب بانکی هستند، امکان ثبت شماره حساب سرپرست قانونی در سامانه فراهم شده است.

چتری در پایان بار دیگر بر نصب اپلیکیشن «همیار اربعین» به عنوان مهم‌ترین ابزار ارتباطی با زائران تأکید کرد.