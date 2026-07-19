به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله چتری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل حج و زیارت استان سمنان با ارائه آخرین آمار از ثبتنام زائران اربعین حسینی اظهار داشت: تا صبح روز بیست و هشتم تیرماه، مجموعاً ۹ هزار و ۲۶۶ نفر از استان برای شرکت در پیادهروی اربعین ثبتنام کردهاند که از این تعداد سه هزار و ۳۹۱ نفر مربوط به شهرستان شاهرود و سه هزار و ۳۵۷ نفر مربوط به شهرستان گرمسار هستند.
وی همچنین افزود: سه هزار و ۷۹۶ نفر از ثبتنام کنندگان را بانوان و ۵۴۷۰ نفر را آقایان تشکیل میدهند که آمار آقایان همچون سالهای گذشته بیشتر است و سکان اصلی حرکت را در ایام اربعین در اختیار دارند.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به تاریخهای پرتقاضای اعزام گفت: بیشتر متقاضیان از ۳۱ تیر تا ۵ مرداد را برای تاریخ اعزام خود انتخاب کردهاند که این موضوع میتواند به ترافیک جمعیتی در مرزها منجر شود، لذا توصیه ما به زائران این است که برای مدیریت بهتر، تاریخ سفر خود را تغییر دهند یا از مرزهای مختلف برای خروج استفاده کنند.
چتری در خصوص نوع حملونقل انتخابی زائران بیان کرد: ۴۹ درصد متقاضیان استفاده از اتوبوس را انتخاب کردهاند و ۳۸ درصد نیز با وسایل نقلیه شخصی اعزام خواهند شد.
وی به زائرانی که قصد استفاده از اتوبوس دارند نیز توصیه کرد هرچه سریعتر نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند و گفت: همچنین افرادی که با خودروی شخصی سفر میکنند، باید ضمن برنامهریزی برای مسیرهای مناسب و استراحت کافی، بهصورت گروهی حرکت کنند و نسبت به شناسایی پارکینگهای امن در طول مسیر و ایام بازگشت توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان در ادامه با تأکید بر جایگاه استان در آمار کشوری خاطرنشان کرد: اگرچه استان سمنان از نظر تعداد مطلق زائر در رتبهای حدوداً بیستوپنجم کشوری قرار دارد، اما اگر آمار را نسبت به جمعیت استان بسنجیم، در رتبه نهم تا دهم کشور میایستیم که این رقم بسیار قابلتوجه است و باید در تحلیلهای فرهنگی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: بیشترین تقاضای زائران استان برای خروج از مرز مهران با ۵۸.۵ درصد و پس از آن مرز شلمچه با ۳۴.۵ درصد است و مابقی ثبتنامها مربوط به سایر مرزها است.
چتری در پایان با معرفی اپلیکیشن «همیار اربعین» تصریح کرد: از نکات برجسته امسال، استفاده از نرمافزار همیار اربعین است لذا از همه زائران و خادمان میخواهیم پس از دریافت پیامک تأیید ثبتنام، از طریق لینک ارسالشده نسبت به نصب این اپلیکیشن اقدام کنند تا بتوانند در طول سفر از خدمات و امکانات بسیار خوب آن بهرهمند شوند.
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