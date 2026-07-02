اهدای جایزه قهرمانی سرخوش برای بازسازی مدرسه شجره طیبه

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات شوت‌اوت کشوری به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه و با حضور ۱۶۸ ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد و امیر سرخوش موفق شد به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست پیدا کند.

این رقابت‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کنار توسعه ورزش قهرمانی در آکادمی بیلیارد و اسنوکر فدراسیون بولینگ و بیلیارد واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.



در پایان این مسابقات، امیر سرخوش عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. علی روشنی‌کیا در جایگاه دوم ایستاد و مقام سوم مشترک به حسن ارقند و محمد باصری تعلق گرفت.



یکی از تأثیرگذارترین و ارزشمندترین لحظات این رویداد، اقدام تحسین‌برانگیز امیر سرخوش قهرمان مسابقات بود که جایزه نقدی خود را به خانواده شهدای میناب تقدیم کرد؛ اقدامی که در راستای اهداف فرهنگی این مسابقات، مورد استقبال و تقدیر حاضران قرار گرفت و جلوه‌ای از پیوند ورزش با فرهنگ ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشت.



مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده مجید قره‌گوزلو و یاشین هاشم‌زاده بود و قضاوت دیدارها را شبنم شفیعی‌نسب، پریسا حیدری، فاطمه خالقی، پارسا صمیمی و اشکان منیعی بر عهده داشتند.