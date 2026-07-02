به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در هفتمین اجلاس استانی با تبیین جایگاه راهبردی نماز در تربیت نسل جوان بر ضرورت تمرکز تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها بر حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد.

وی با تجلیل از برنامه‌ریزی‌های نظام‌مند آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: برنامه مدیریت شده آموزش و پرورش بر سه ضلع اساسی «نماز»، «قرآن» و «مقابله با آسیب‌های اجتماعی» استوار است که ضلع سوم، خروجی دو ضلع نخست محسوب می‌شود و می‌تواند آینده‌ای روشن برای نسل نوجوان و جوان کشور رقم بزند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به تجربیات خود در محیط‌های دانشگاهی بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به اولویت‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: اگرچه دانشگاه‌ها مراکز علمی مهمی هستند، اما بن‌مایه‌های اصلی تربیت و شکل‌گیری شخصیت افراد باید در آموزش و پرورش ایجاد شود. هر جا قرار است سرمایه‌گذاری انسانی و مالی انجام شود، باید کانون توجه اصلی بر آموزش و پرورش باشد، زیرا این نهاد محل اصلی تربیت و ساخت نسل آینده انقلاب اسلامی است.

عبادی‌زاده در ادامه با تفکیک میان تکلیف فردی و مسئولیت اجتماعی بر مفهوم «اقامه نماز» تأکید کرد و افزود: انجام نماز یک وظیفه فردی است که پاداش شخصی دارد، اما اقامه نماز به معنای زنده نگه داشتن فرهنگ نماز در جامعه است.

وی تصریح کرد: در آموزش و پرورش نباید تنها به انجام فردی نماز اکتفا کرد، بلکه وظیفه اصلی برپایی فرهنگ نماز، فراهم کردن بسترهای اجتماعی و ایجاد کنگره‌های روزانه و هفتگی نماز در مدارس و محیط‌های آموزشی است تا این فرهنگ در میان نسل جوان نهادینه شود.