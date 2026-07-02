دعوت بسیج اساتید برای شرکت در بدرقه باشکوه پیکر مطهر «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، سازمان بسیج اساتید کشور در بیانیه ای از تمامی دانشگاهیان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان برای شرکت در مراسم باشکوه بدرقه پیکر مطهر امام شهید دعوت کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (سوره احزاب، آیه ۲۳)
شهادت جانگداز حضرت آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) در جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، اگرچه داغی سنگین بر دل امت اسلامی نهاد، اما بزرگترین خطای محاسباتی دشمنان را نیز آشکار ساخت. آنان گمان میکردند با شهادت قائد بزرگ امت، جبهه مقاومت فرو خواهد پاشید؛ غافل از آنکه در مکتب عاشورا، شهادت سالار شهیدان، نه پایان راه، که آغازگر قیامهای بزرگتر در تاریخ و پیروزی خون بر شمشیر را رقم زده است. «آقای شهید ایران»، با سیوهفت سال رهبری حکیمانه، نظامی را که رهبر کبیر انقلاب بنیان نهاده بودند را تداوم بخشیدند. در این نظام مقدس «رهبری» نه فقط یک حکمران، بلکه یک گفتمان، مکتب و ساختار نهادینه است. از همین رو، شهادت معظمله، به جای خلأ و سردرگمی که در ذهن دشمن زبون ریشه دوانده بود، موجی از همبستگی و غیرت ملی را به حرکت درآورد و بعثتی که وعده داده شده بود را رقم زد که تمامی معادلات دشمنان را در هم ریخت.
بلافاصله پس از این حادثه تلخ و در اوج خباثتها و فشارهای جنگی، مجلس خبرگان رهبری با حضور اکثریت قاطع اعضا، امام سید مجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی) را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزید. این انتخاب سریع و قاطع، پاسخی کوبنده به تهدیدات و توطئههای دشمنان برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج در کشور بود. آنچه رخ داد، انتخاب هوشمندانه و تحکیم پایه های حکمرانی بود که بر اساس اصول و چارچوبهای نظام اسلامی و قانون اساسی انجام شد و یکبار دیگر بلوغ سیاسی نظام و توانایی آن در عبور از حساسترین برهههای تاریخی را به رخ کشید.
ملت بزرگ ایران خلف صالح رهبر شهید را بهترین و تنها گزینه جایگزینی معظم له می دانستند و در این راستا با ابراز خرسندی و استقبال از این انتخاب، بیعت ده ها میلیونی با امام عزیز را رقم زدند و این انتخاب با استقبال مسلمانان جهان نیز مواجه شد.
در آستانه برگزاری مراسم باشکوه بدرقه پیکر مطهر امام شهید و اعضای خانواده محترمشان در ایام محرم الحرام ماه خون و قیام، سازمان بسیج اساتید کشور از تمامی دانشگاهیان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان در ایران جان و سراسر جهان دعوت مینماید تا با حضوری پرشور و عاشورایی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و ایستادن در جبهه حقیقت و جهت درست تاریخ به اثبات برسانند. این حضور، فراتر از یک آیین مذهبی، یک پیام روشن به جهانیان است: ملت ایران با وجود فقدان رهبر بزرگ خود، نه تنها سست نشده، بلکه مصممتر از همیشه در مسیر جهاد و مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی گام برمیدارد و با وحدت و انسجام خود، تمامی توطئههای دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.
در این برهه حساس، نخبگان و دانشگاهیان با رسالتی سنگینتر از همیشه روبر هستند:
نخست، حفظ انسجام و وحدت ملی؛ چرا که دشمنان در سالهای اخیر به ویژه پس از شکست مفتضحانه در دو جنگ تحمیلی با بهرهگیری از جنگ شناختی و رسانهای، کوشیدهاند شکافهای درونی را محقق کنند. در شرایط کنونی هرگونه اختلافافکنی، برداشت ناصواب از تدابیر و رهنمودهای رهبر عزیز انقلاب امام خامنهای(مدظله العالی)، تندروی و یا عقب ماندن از امام حاضر انقلاب اسلامی و ملت مبعوث شده، خدمتی به جبهه باطل است و دانشگاهیان به عنوان نخبگان جامعه، وظیفه دارند در خط مقدم مقابله با این توطئه پیچیده قرار گیرند و با تبیین دقیق واقعیتها، از ترویج یأس و ناامیدی در جامعه جلوگیری نمایند.
دوم، هوشیاری در برابر جنگ اقتصادی؛ دشمن با ابزار تحریم همانطور که در محاصره دریایی دیدیم و فشار اقتصادی به دنبال ایجاد نارضایتی و کاهش تابآوری ملی است. جامعه دانشگاهی با تکیه بر توان علمی و پژوهشی خود، باید راهکارهای عملی برای عبور از این بحران و تحقق «اقتصاد مقاومتی» ارائه دهد و با تولید دانش بومی، وابستگی به بیگانگان را به حداقل برساند.
سوم، هوشیاری راهبردی در موضوع مذاکرات؛ در شرایطی که نظام سلطه با تکیه بر جنگ شناختی، به دنبال تحمیل روایتِ ناتوانی و اجبار بر جمهوری اسلامی است، هرگونه گفتوگو باید از موضع عزت، حکمت و مصلحتِ نظام باشد. مذاکرهکنندگان نیازمند پشتوانه علمی و تحلیلهای عمیق نخبگان دانشگاهی هستند تا با درک صحیح از معادلات بینالمللی، از میز مذاکره به عنوان عرصهای برای خنثیسازی توطئههای دشمن و دفاع از منافع ملی استفاده کنند و هوشیار باشند که هرگونه عقبنشینی از خطوط قرمز و اصول مد نظر مقام معظم رهبری عزیز، به معنای پذیرش سلطه و ذلت خواهد بود.
چهارم، مقابله با جنگ شناختی دشمن؛ امروز که دشمن در میدان نبرد شکست مفتضحانه ای خورده است، بیش از خاکریزهای فیزیکی، بر ذهنها و باورهای جامعه متمرکز شده است. استادان و پژوهشگران با بهرهگیری از روشهای نوین ارتباطی، وظیفه دارند روایتِ حق را در فضای مجازی و رسانههای بینالمللی به تصویر بکشند و دروغپردازیهای جبهه استکبار را با زبان علم و منطق، بیپاسخ نگذارند. جهاد تبیین، امروز یک تکلیف همگانی، به ویژه برای قشر دانشگاهی است.
دانشگاهیان، استادان و نخبگان دانشگاههای کشور، با درک عمق این لحظهی تاریخی، بار دیگر با آرمانهای امام راحل و آقای شهید ایران تجدید میثاق نموده و با رهبری معظم انقلاب حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای(مدظلهالعالی) تجدید بیعت مینمایند. خون سرخ رهبر شهید، عزم ملی را برای جهش در همه عرصهها دوچندان ساخته است. دانشگاهیان تا تحقق جامعه اسلامی و ظهور منجی موعود(عجل الله)، بر عهد خود با شهدا و آرمانهای والای اسلامی استوار خواهند ماند و با وحدت، بصیرت و هوشیاری، توطئههای پیچیده دشمن را در عرصههای شناختی، اقتصادی و سیاسی، نقش بر آب خواهند ساخت.
اللهم عجل لولیک الفرج
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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