آمادگی دانشگاه تربیت مدرس برای میزبانی زائران مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در آستانه برگزاری مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید، ستاد هماهنگی و کمیتههای اجرایی این مراسم با هدف برنامهریزی، هماهنگی و اجرای مطلوب برنامههای مرتبط، در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد.
در نخستین نشست این ستاد که با حضور مسئولان و مدیران بخشهای مختلف دانشگاه برگزار شد، راهکارهای لازم برای فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز به منظور اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات مناسب به زائران، میهمانان و شرکتکنندگان در مراسم مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم میان واحدهای مختلف دانشگاه انجام شد.
در این نشست، بر ضرورت همافزایی و همکاری تمامی بخشهای دانشگاه برای برگزاری هرچه شایستهتر این مراسم تأکید شد و تشکیل کمیتههای اجرایی تخصصی در حوزههای مختلف از جمله اسکان، پذیرایی، پشتیبانی، حملونقل، انتظامات، خدمات، اطلاعرسانی، فرهنگی، بهداشت و درمان و سایر بخشهای مرتبط در دستور کار قرار گرفت.
همچنین شرح وظایف هر یک از کمیتهها تبیین و مسئولیتهای مربوطه به منظور برنامهریزی دقیق، انسجام در اجرای امور و ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکتکنندگان ابلاغ شد.
دانشگاه تربیت مدرس با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی و امکانات موجود، آمادگی کامل خود را برای مشارکت در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و میزبانی شایسته از زائران و میهمانان اعلام کرده و کمیتههای اجرایی تا زمان برگزاری مراسم، بهصورت مستمر روند آمادهسازی و هماهنگیهای لازم را پیگیری خواهند کرد.
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