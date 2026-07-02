۴۰۰ امدادگر البرزی در آمادگی برای ارائه خدمت در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خلفی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز و دبیر کمیته امداد و نجات و کمک‌های اولیه ستاد خدمت‌رسانی مراسم تشییع رهبر شهید، امروز، در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات این مجموعه اظهار کرد: جمعیت هلال احمر همواره در تجمعات انبوه و مناسبت‌های بزرگ ملی و مذهبی مسئولیت امداد و نجات و ارائه خدمات کمک‌های اولیه را بر عهده دارد و برای این مراسم نیز از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای عملیاتی هلال احمر افزود: در آستانه این مراسم، دوره‌های بازآموزی تخصصی برای تیم‌های واکنش سریع، امدادگران، نجاتگران و نیروهای داوطلب برگزار شد تا آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط خاص تجمعات گسترده افزایش یابد.

خلفی ادامه داد: امدادگران و نجاتگران هلال احمر به صورت مستمر آموزش‌های تخصصی را دریافت می‌کنند، اما با توجه به اهمیت این مراسم، دوره‌های تکمیلی و بازآموزی چهار ساعته برای به‌روزرسانی مهارت‌ها و هماهنگی بیشتر نیروها اجرا شد.

اورهال ناوگان امدادی و تجهیز خودروهای عملیاتی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های لجستیکی استان به حالت آماده‌باش درآمده است، گفت: خودروهای امدادی، آمبولانس‌ها، خودروهای جست‌وجو و نجات و سایر تجهیزات عملیاتی مورد بازبینی و اورهال قرار گرفتند تا در زمان نیاز بدون وقفه در خدمت مردم باشند.

وی افزود: با حمایت رئیس جمعیت هلال احمر کشور و دبیرکل این جمعیت، ظرفیت‌های مناسبی برای استان البرز در نظر گرفته شد و استان‌های معین و پشتیبان نیز در هماهنگی کامل با مجموعه‌های امدادی قرار گرفتند.

استقرار چادرهای درمانی در موکب‌های مسیر زائران

خلفی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده برای مقابله با مشکلات ناشی از گرمای هوا و حضور گسترده زائران اظهار کرد: ذخایر دارویی مورد نیاز در شهرستان‌ها، شعب و موکب‌های درمانی تأمین و توزیع شده است تا در صورت نیاز در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گیرد.

وی گفت: در تمامی موکب‌های اصلی استان، دو چادر درمانی مستقر خواهد شد؛ یک چادر ویژه خواهران با حضور امدادگران زن و یک چادر ویژه برادران با حضور امدادگران مرد. همچنین در کنار هر موکب یک دستگاه آمبولانس یا خودروی امداد و نجات متناسب با شرایط منطقه مستقر می‌شود.

فعالیت تیم‌های واکنش سریع و سحاب در مسیرهای پرتردد

دبیر کمیته امداد و نجات ستاد خدمت‌رسانی مراسم تشییع رهبر شهید با بیان اینکه تیم‌های واکنش سریع هلال احمر به صورت سیار در مسیرهای تردد زائران حضور خواهند داشت، افزود: نیروهای سحاب نیز با تجهیزات کمک‌های اولیه در نقاط پرتجمع مستقر می‌شوند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز درمانی، خدمات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند.

وی تصریح کرد: علاوه بر ظرفیت‌های مستقر در البرز، سه تیم واکنش سریع نیز به تهران، قم و مشهد اعزام شده‌اند تا در کنار نیروهای امدادی این استان‌ها به خدمت‌رسانی بپردازند.

پیش‌بینی حضور گسترده زائران در مراسم تشییع

خلفی با اشاره به ابعاد گسترده این مراسم گفت: پیش‌بینی می‌شود مراسم تشییع رهبر شهید یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مردمی سال‌های اخیر کشور باشد و حجم گسترده‌ای از زائران و علاقه‌مندان در آن حضور یابند؛ از این رو تمامی دستگاه‌های خدماتی، امدادی و انتظامی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر به تنهایی قادر به پاسخگویی به چنین حجم گسترده‌ای از جمعیت نیست و به همین دلیل همکاری گسترده‌ای میان اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی، سپاه پاسداران، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، پلیس راه، راهور و سایر دستگاه‌های عضو مدیریت بحران شکل گرفته است.

آماده‌سازی اسکان اضطراری برای شرایط ویژه

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مدیریت شرایط احتمالی ناشی از ترافیک‌های سنگین گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، طرح اسکان اضطراری نیز پیش‌بینی شده تا در صورت نیاز، خدمات لازم به زائران و مسافران ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار ظرفیت‌های اسکان فراهم شده توسط سپاه و سایر دستگاه‌ها، هلال احمر نیز امکانات لازم را برای اسکان اضطراری افراد و خانواده‌هایی که به هر دلیل نیاز به توقف و استراحت داشته باشند، مهیا کرده است.

راه‌اندازی زائرشهر البرز در بزرگراه شهید لشکری

خلفی از راه‌اندازی یک زائرشهر در محدوده بزرگراه شهید لشکری خبر داد و گفت: با هماهنگی استانداری البرز و جمعیت هلال احمر کشور، از شب گذشته زائرشهر البرز در مقابل شهر فرش برپا شده و تمامی تجهیزات و نیروهای مورد نیاز در این مجموعه مستقر شده‌اند.

وی افزود: در صورت افزایش حجم زائران، این مجموعه آماده پذیرش و ارائه خدمات رفاهی و امدادی خواهد بود و امکانات لازم برای اسکان موقت در آن پیش‌بینی شده است.

داروخانه هلال احمر در آماده‌باش کامل

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز با اشاره به تمهیدات دارویی اندیشیده شده برای این ایام اظهار کرد: داروخانه هلال احمر در روزهای برگزاری مراسم به صورت ویژه فعالیت خواهد کرد و هماهنگی‌های لازم با معاونت غذا و دارو برای تأمین داروهای مورد نیاز زائران انجام شده است.

وی افزود: در صورت نیاز به داروهای خاص برای زائران سایر استان‌ها نیز فرایند تأمین و تحویل دارو با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد شد.

خلفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مشارکت‌های مردمی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه «هلال من» برای همکاری داوطلبانه با جمعیت هلال احمر ثبت‌نام کنند تا پس از طی مراحل آموزشی و عضویت، در فعالیت‌های امدادی، فرهنگی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال احمر برای تمامی گروه‌های سنی برنامه‌ریزی کرده و از ظرفیت پزشکان، پرستاران، امدادگران، خیرین و سایر داوطلبان در حوزه‌های مختلف بهره‌مند می‌شود.

استقرار ۲۲ پست امدادی موقت در البرز

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز با اشاره به گستردگی پوشش امدادی این مجموعه گفت: علاوه بر پایگاه‌های ثابت جاده‌ای، ۲۲ پست امدادی موقت و سیار نیز در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: روزانه حدود ۴۰۰ امدادگر و نجاتگر با پشتیبانی ۶۰ دستگاه خودروی عملیاتی شامل آمبولانس، خودروهای نجات، خودروهای کمک‌دار و موتورسیکلت‌های امدادی در حال خدمت‌رسانی خواهند بود.

قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه

خلفی همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف استان اظهار کرد: سپاه پاسداران، فراجا، استانداری البرز، دستگاه قضایی، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر مجموعه‌های اجرایی از مدت‌ها قبل در حال برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم هستند.

وی همچنین از اصحاب رسانه به دلیل همراهی و اطلاع‌رسانی مستمر قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها از نخستین روزهای آغاز برنامه‌ریزی‌ها در کنار دستگاه‌های اجرایی حضور داشته‌اند و نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و انتقال اطلاعات به مردم ایفا کرده‌اند.