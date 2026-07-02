امیرحسین عبدولی: به دنبال قهرمانی جوانان جهان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین عبدولی که در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب مدال طلا در وزن 130 کیلوگرم شد، گفت: خدا را شکر میکنم که توانستم به مدال طلای آسیا دست پیدا کنم. امیدوارم با این موفقیت توانسته باشم ذرهای دل همشهریانم و مردم عزیز ایران را شاد کنم.
عبدولی درباره روند آمادهسازی خود نیز گفت: بعد از مسابقات ترکیه، به همراه کادر فنی روی نقاط ضعفم کار کردیم تا شکستهای آن رقابتها را به پیروزی تبدیل کنم. خوشبختانه نتیجه این تلاشها را در مسابقات قهرمانی آسیا گرفتم.
وی درباره رقابتهای پیش رو افزود: قطعاً در مسابقات قهرمانی جهان در اسلواکی کار بسیار سختی در پیش دارم، اما در هفتههای باقیمانده تا این رقابتها با تمام توان تمرین خواهم کرد. امیدوارم به لطف خداوند متعال و اهل بیت (ع)، مزد ماهها تلاش و سختی در اردوهای تیم ملی را بگیرم و بار دیگر پرچم پرافتخار ایران را به اهتزاز درآورم.
دارنده مدال طلای آسیا در ادامه از کادر فنی و فدراسیون کشتی قدردانی کرد و گفت: از کادر فنی تیم ملی جوانان و از مسئولان فدراسیون کشتی صمیمانه تشکر میکنم که بدون هیچ چشم داشتی برای کشتی ایران زحمت میکشند و بهترین امکانات را برای ملیپوشان فراهم کردهاند.
عبدولی همچنین از خانواده و مربیان خود تقدیر کرد و گفت: از خانوادهام که در تمام این مسیر حامی من بودند، صمیمانه سپاسگزارم و این مدال را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم. همچنین از مربی عزیزم، مهرزاد اسفندیاری، تشکر ویژه دارم که با فداکاری و از خودگذشتگی، حتی از وقت خانوادهاش گذشت تا ما بتوانیم به اهدافمان برسیم. از آقای مهرداد اسفندیاری نیز که در ماههای اخیر زحمات زیادی برای من کشیدهاند، صمیمانه قدردانی میکنم.
سنگینوزن تیم ملی کشتی فرنگی جوانان پس از کسب مدال طلای آسیا تاکید کرد که از این پس به دنبال قهرمانی در رقابت های جهانی جوانان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین عبدولی که در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب مدال طلا در وزن 130 کیلوگرم شد، گفت: خدا را شکر میکنم که توانستم به مدال طلای آسیا دست پیدا کنم. امیدوارم با این موفقیت توانسته باشم ذرهای دل همشهریانم و مردم عزیز ایران را شاد کنم.
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