دید افقی در اصفهان تا ۵۰۰ متر کاهش یافت؛ استمرار آلایندگی تا شنبه

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی و پیامدهای ناشی از گرد و غبار در استان، اظهار کرد: شب گذشته وزش باد شدید با سرعت ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت در مرزهای شرقی اصفهان با سمنان و همچنین در مناطق کویری انارک، اردستان و ورزنه رخ داد و در محور طبس–خور و بیابانک نیز طوفان شن گزارش شد. جهت شرقی باد موجب نفوذ گسترده گرد و خاک به تمامی شهرستان‌های استان شده و میدان دید را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است.

وی افزود: میزان دید در برخی نقاط اصفهان تا ۵۰۰ متر کاهش یافت و شاخص کیفیت هوا نیز از مرز اضطرار عبور کرد. این شرایط امروز ادامه خواهد داشت و طبق پیش‌بینی‌ها از جمعه از شدت گرد و غبار کاسته می‌شود؛ اما از شنبه تا دوشنبه هفته آینده مجدداً وضعیت گرد و غبار در سطح «زرد» و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم خواهد بود. همچنین افزایش محسوس دما از دوشنبه تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به تدابیر اتخاذ شده گفت: دستورالعمل‌های حفاظتی مرتبط با مواجهه با گرد و غبار به بخش‌های اجرایی ابلاغ شده است. بیماران دارای بیماری‌های مزمن، قلبی، عروقی، ریوی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر باید از حضور در فضاهای باز و سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و حتماً از ماسک تنفسی استفاده کنند.

وی انجام هرگونه فعالیت بدنی در فضای باز، عملیات خاکبرداری و ساختمانی، قیرکاری، خاک‌ورزی و حمل و نقل مصالح در این شرایط را ممنوع اعلام کرد و افزود: با محوریت ادارات محیط زیست و منابع طبیعی و با همکاری فرمانداری‌ها، در شهرستان‌های درگیر گرد و غبار جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی تشکیل شده تا اقدامات پیشگیرانه متناسب با شرایط هر منطقه اجرایی شود.

شیشه‌فروش با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه بیابان‌زدایی گفت: در سال ۱۴۰۴، برای کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی با اعتبارات ملی و استانی و مشارکت بخش خصوصی و صنعتی، ۵۲۰ هکتار عملیات نهال‌کاری در مناطق اولویت‌دار شرق و شمال استان از جمله شرق اصفهان، اردستان، هرند، ورزنه، کاشان، آران‌وبیدگل و نایین اجرا شد. امسال نیز ۴۰۰ هکتار نهال‌کاری، تثبیت کانون‌های بیابانی، مدیریت چرا، قرق، مدیریت هرزآب‌ها، احداث بادشکن و مطالعات جنگل‌کاری دست‌کاشت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به گستردگی کانون‌های بحران در استان گفت: تاکنون یک‌میلیون و ۵۰۵ هزار هکتار کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در ۱۴ شهرستان شناسایی و مطالعه شده و در ۳۱۰ هزار هکتار عملیات نهال‌کاری و بیابان‌زدایی، در ۳۰ هزار هکتار مالچ‌پاشی و در ۳۰۰ کیلومتر بادشکن زنده و غیرزنده اجرا شده است. همچنین ۱۵۰ هزار هکتار از کانون‌ها در اولویت اجرای طرح‌های نهال‌کاری قرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه این استان علاوه بر کانون‌های داخلی تحت تأثیر کانون‌های گرد و خاک استان‌های قم، سمنان، یزد و مرکزی نیز قرار دارد، تأکید کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید تأمین اعتبارات لازم برای ادامه طرح‌های بیابان‌زدایی در مناطق اولویت‌دار از جمله کاشان، آران‌وبیدگل، نایین، شرق اصفهان، ورزنه و هرند را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات ملی برای کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی گفت: وزارت نیرو باید تسریع در تکمیل طرح‌های احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، اجرای پروژه‌های مرتبط با دشت‌های کاشان و آران‌وبیدگل و تأمین حقابه‌های قانونی کشاورزان و حقابه‌های زیست‌محیطی را در اولویت قرار دهد.