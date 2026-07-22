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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

شیشه‌فروش: حقابه گاوخونی تأمین شود؛ شهرتالابی ورزنه بدون آب معنا ندارد

شیشه‌فروش: حقابه گاوخونی تأمین شود؛ شهرتالابی ورزنه بدون آب معنا ندارد

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت پرمخاطره استان، توجه ویژه وزارت نیرو به تأمین حقآبه تالاب گاوخونی راخواستار شد وگفت باید آب را قطره‌قطره به ورزنه وهرند برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش عصر چهارشنبه در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان که با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست و رئیس حوضه آبریز زاینده رود برگزار شد، اظهار کرد: اصفهان استانی پرمخاطره بوده و مخاطرات حوضه تالاب گاوخونی نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

وی با اشاره به برگزاری چندین جلسه مهم برای دریاچه نمک، افزود: تالابی به اهمیت گاوخونی شایسته برنامه‌ریزی دقیق است و از مقامات وزارت نیرو انتظار داریم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

شیشه‌فروش به خسارات ناشی از جنگ رمضان و ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: اصفهان با حجم بالای خسارات و مخاطرات طبیعی در شرایط سختی قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هشدار داد: با کمترین وزش باد، کانون‌های گرد و غبار فعال می‌شوند و اراضی کشاورزی شرق اصفهان به دلیل نبود کشت به کانون جدید گرد و غبار تبدیل شده‌اند.

وی تأکید کرد: دنبال هستیم آب را قطره‌قطره به ورزنه و هرند برسانیم. شهر تالابی ورزنه اگر آب داشته باشد، احیای زاینده‌رود می‌تواند معیشت کشاورزان را تأمین و مشکلات مردم را کاهش دهد.

شیشه‌فروش تصریح کرد: وزارت نیرو باید تعهد خود نسبت به زاینده‌رود و حق‌آبه گاوخونی را تأمین کند. نسیم زاینده‌رود درختان حاشیه را زنده نگه داشته و بدون آب، این درختان در پاییز و زمستان در حال نابودی هستند. حفظ باغات و کشاورزی استان نیز نیازمند نگهداری این درختان است.

وی با اشاره به اعتبارات اندک و مشکل آلودگی هوا، خواستار تخصیص ویژه اعتبار برای تامین ایستگاه‌های پایش هوا شد و تاکید کرد: الگوی کشت و طرح‌های نوین آبیاری کشاورزان اصفهان در کشور زبانزد است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان عصر چهارشنبه با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیران ارشد استان اصفهان، سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود و مدیران شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و شماری از کنشگران محیط‌زیست این استان برگزار شد.

کد مطلب 6896353

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