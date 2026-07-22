به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش عصر چهارشنبه در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان که با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست و رئیس حوضه آبریز زاینده رود برگزار شد، اظهار کرد: اصفهان استانی پرمخاطره بوده و مخاطرات حوضه تالاب گاوخونی نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

وی با اشاره به برگزاری چندین جلسه مهم برای دریاچه نمک، افزود: تالابی به اهمیت گاوخونی شایسته برنامه‌ریزی دقیق است و از مقامات وزارت نیرو انتظار داریم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

شیشه‌فروش به خسارات ناشی از جنگ رمضان و ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: اصفهان با حجم بالای خسارات و مخاطرات طبیعی در شرایط سختی قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هشدار داد: با کمترین وزش باد، کانون‌های گرد و غبار فعال می‌شوند و اراضی کشاورزی شرق اصفهان به دلیل نبود کشت به کانون جدید گرد و غبار تبدیل شده‌اند.

وی تأکید کرد: دنبال هستیم آب را قطره‌قطره به ورزنه و هرند برسانیم. شهر تالابی ورزنه اگر آب داشته باشد، احیای زاینده‌رود می‌تواند معیشت کشاورزان را تأمین و مشکلات مردم را کاهش دهد.

شیشه‌فروش تصریح کرد: وزارت نیرو باید تعهد خود نسبت به زاینده‌رود و حق‌آبه گاوخونی را تأمین کند. نسیم زاینده‌رود درختان حاشیه را زنده نگه داشته و بدون آب، این درختان در پاییز و زمستان در حال نابودی هستند. حفظ باغات و کشاورزی استان نیز نیازمند نگهداری این درختان است.

وی با اشاره به اعتبارات اندک و مشکل آلودگی هوا، خواستار تخصیص ویژه اعتبار برای تامین ایستگاه‌های پایش هوا شد و تاکید کرد: الگوی کشت و طرح‌های نوین آبیاری کشاورزان اصفهان در کشور زبانزد است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان عصر چهارشنبه با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیران ارشد استان اصفهان، سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود و مدیران شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و شماری از کنشگران محیط‌زیست این استان برگزار شد.