تالاب نبض سلامت حوضه آبریز است؛ لزوم شروع رهاسازی حقابه گاوخونی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر چهارشنبه در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان اظهار کرد: غیرت و دلسوزی همه عزیزان حاضر در جلسه نسبت به زاینده‌رود را در سخت‌ترین شرایط دیدم. تصمیمات دشوار را با جرات فراوان برای اصفهان گرفتند.

وی افزود: در همه حوضه‌های آبریز دنیا، تالاب در انتهای حوضه قرار دارد و نشان‌دهنده سلامت کلی حوزه است. چون حال تالاب خوب نیست، حال حوضه هم خوب نیست. حفظ و پیگیری حق‌آبه زیست‌محیطی تالاب الزامی برای بقای اکوسیستم و تعادل سرزمین است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شرکت آب منطقه‌ای باید در جلسات رهاسازی، نمایندگان تشکل‌های محیط‌زیستی دلسوز را دعوت کند، ادامه داد: سه نکته کلیدی معاون محیط زیست کشور شامل طرح جامع احیا و حق‌آبه و ... کاملاً درست است. از وزارت نیرو می‌خواهیم سهم تالاب را جداگانه در جدول منابع و مصارف لحاظ کند. این موضوع در قانون هم اولویت دارد.

جمالی نژاد تأکید کرد: باید شروع کنیم. با همین میزان بارندگی کم، امسال تدبیر کنیم تا نیمه دوم سال رودخانه باز باشد و حق‌آبه تالاب تأمین شود. سال ۹۸ نتوانستیم اما امسال با دلسوزی جمعی جبران کنیم.

استاندار اصفهان بر برخورد جدی با برداشت‌های غیرمجاز آب، کنترل پمپ‌ها، لایروبی و بهسازی آبراهه‌ها، کاهش تبخیر و افزایش راندمان تأکید کرد و گفت: احیای اکولوژیک تالاب را از پهنه‌های شمالی و مرکزی که کمترین تأثیر انسانی را دارند آغاز کنیم و پهنه‌های مستعد برای زیستگاه جایگزین را شناسایی نماییم. سناریوی ترکیبی نیز قابل پیگیری است.

جمالی‌نژاد از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست تأثیر خشکی تالاب بر بیماری‌ها را بررسی کنند و افزود: پیشنهادها و ایده‌های خلاقانه محیط زیستی را با گوش شنوا دریافت می‌کنیم. ما میراث‌دار زاینده‌رود هستیم و باید آن را برای آیندگان زنده نگه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان عصر چهارشنبه با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیران ارشد استان اصفهان، احسانی سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود و مدیران شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و شماری از کنشگران محیط‌زیست این استان برگزار شد.