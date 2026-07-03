کاهش آلودگی هوای اصفهان؛ وضعیت نارنجی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح جمعه ۱۲ تیرماه با میانگین ۱۰۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

این در حالی که روز گذشته بر اثر فعالیت کانون‌های داخلی و خارجی گردوغبار شاخص هوا در مناطق مرکزی کشور از جمله استان و شهر اصفهان در وضعیت خطرناک قرار داشت؛ روز گذشته شاخص آلودگی هوای شهر اصفهان در برخی ساعات از ۵۰۰ AQI فراتر رفت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۴۲، انقلاب ۱۳۲، پروین اعتصامی ۱۲۱، رودکی ۱۲۰، زینبیه ۱۱۹، بولوار کاوه ۱۳۱ و میرزا طاهر ۱۱۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه‌ پارک زمزم با عدد ۷۰، دانشگاه صنعتی ۸۱، رهنان ۸۹، سپاهان‌شهر ۵۴، فیض ۹۰، کردآباد ۹۳ و ولدان ۸۵ AQI وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی با ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه شهرهای خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، کاشان، شهرضا، قهجاورستان و مبارکه وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

