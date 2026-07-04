هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح شنبه ۱۳ تیرماه با میانگین ۱۲۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۵، بزرگراه خرازی ۱۵۸ و کردآباد ۱۵۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۳۱، دانشگاه صنعتی ۱۰۴، رهنان ۱۱۰، زینبیه و بولوار کاوه ۱۲۱ و میرزا طاهر ۱۲۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه ولدان با عدد ۹۷، پارک زمزم ۸۵، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۹۸ و سپاهانشهر ۸۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه شهرهای خمینیشهر، شاهینشهر و مبارکه وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا اواسط هفته جاری در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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