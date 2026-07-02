طرح توسعه اورژانس ۴۰ تختی بیمارستان گرمسار کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دفتر خود اعلام کرد: طرح توسعه اورژانس ۴۰ تخت خوابی بیمارستان معتمدی گرمسار وارد مرحله اجرایی شد.

وی افزود: طرحی زیربنایی این مجموعه درمانی گامی مهم برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی غرب استان سمنان به شمار می‌رود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با تغییرات در بخش غربی طبقه همکف و ایجاد بخش جدید اورژانس در فضایی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع با رعایت استانداردهای مورد نیاز اجرا خواهد شد

عربی افزود: با بهره‌برداری از این طرح ظرفیت و کیفیت ارائه خدمات اورژانسی و درمانی بیمارستان به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، بخش جدید اورژانس شامل کلینیک تخصصی، بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، ایزوله داخلی، ایزوله روان‌پزشکی، ۴۰ تخت بستری و سرپایی، بخش تزریقات، اتاق نوار قلب، اتاق گچ‌گیری، اتاق احیای قلبی ریوی (CPR)، اتاق جراحی کوچک و دیگر فضاهای مورد نیاز خدمات اورژانس خواهد بود.