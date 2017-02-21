۴۰۰ میلیارد تومان درقالب طرح تحول نظام سلامت به همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح بخش اورژانس بستری مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی همدان با بیان اینکه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در ارائه خدمات در کشور زبانزد است، گفت: اجرای طرح تحول نظام سلامت که از ابتدای انقلاب تاکنون بی‌سابقه بود، رضایت و لبخند را به آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر هدیه کرد و امنیت اجتماعی و روانی را برای جامعه به ارمغان آورد.

وی با تأکید بر وضع ارائه خدمات کنونی نسبت به سال‌های گذشته و کاهش پرداخت از جیب مردم، عنوان کرد: تاکنون و با اجرای طرح تحول نظام سلامت ۴۰۰ میلیارد تومان برای حوزه بهداشت و درمان استان هزینه شده است که نتیجه آن، ارائه خدمات در فضایی شایسته و در خور شأن و کرامت بیماران با تجهیز امکانات پیشرفته و تعویض تخت‌ها با تخت‌های جدید و مدرن است.

وی گفت: اجرای این طرح توسط دولت یازدهم، هزینه‌های کمرشکن درمان را که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

معاون استاندار همدان با اشاره به وضع ظاهری بیمارستان‌ها پس از انجام بسته هتلینگ طرح تحول نظام سلامت، گفت: در حال حاضر، مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی مانند یک بیمارستان خصوصی هم در ارائه خدمات شایسته و هم بهبود سطح کیفی خدمات، جزو بیمارستان‌های پیشرو در منطقه است.

قیاسی با بیان اینکه این دستاوردها در سایه همدلی و همکاری تمام افراد مجموعه حوزه بهداشت و درمان استان با خدمات آشکار و پنهان حاصل شده است، از رئیس دانشگاهعلوم پزشکی همدان و دست اندرکاران این تحول قدردانی کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به روز پرستار، کار در حوزه پزشکی و پرستاری را دارای اجر معنوی دانست که با به دست آوردن رضایت مردم، در واقع رضایت خداوند را جلب می‌کنند.

افتتاح بخش اورژانس بستری بیمارستان بهشتی با ۱۸ تخت

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی همدان نیز از افتتاح بخش اورژانس بستری این مرکز با ۱۸ تخت با هدف افزایش ظرفیت‌های بخش اورژانس خبر داد.

محمد ذوالحواریه با بیان اینکه عملیات ساختمانی این بخش از شش ماه پیش با انتقال واحدهای شنوایی‌سنجی، گفتاردرمانی و مددکاری به سایر قسمت‌ها و تخلیه و آماده‌سازی فضاهای موجود آغاز شد، ادامه داد: برای انجام عملیات ساختمانی و تجهیز این بخش، حدود ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات بهبود هتلینگ وزارت متبوع، درآمد اختصاصی بیمارستان و کمک خیران هزینه شد.

وی افزود: برای ساخت و تجهیز این بخش از زیرساخت و تجهیزات لازم مانند اکسیژن مرکزی، تجهیزات پزشکی ضروری استفاده شده است و امکان مانیتور قلبی سه بیمار وجود دارد که در چند روز آینده، تعداد این مانیتورها به ۷ دستگاه می‌رسد.

ذوالحواریه اعلام کرد: این بخش دارای ۱۷ تخت عادی و یک تخت در اتاق ایزوله، اتاق پزشک، اتاق پرستاران، ایستگاه پرستاری و فضاهای جانبی مورد نیاز است.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی همدان اظهار داشت: با راه‌اندازی این بخش، امکان بستری شدن بیمارانی که نیاز به تشخیص و یا تحت نظر بودن به صورت موقت دارند، حداکثر تا ۲۴ ساعت فراهم می‌شود و پس از آن با تعیین تکلیف نهایی، بیمار یا مرخص می‌شود و یا برای ادامه درمان در سایر بخش‌های تخصصی بیمارستان، بستری می‌شود.

ذوالحواریه تأکید کرد: پیش از راه‌اندازی این بخش به دلیل کمبود تخت در بخش اورژانس، امکان نگهداری بیماران بستری موقت در اورژانس فراهم نبود یا به دشواری انجام می‌شد.

وی گفت: همچنین پس از پر شدن تخت‌های موجود، امکان پذیرش بیمار جدید میسر نبود که مشکلات زیادی را برای بیماران به همراه داشت.

وی یادآوری کرد: با افزوده شدن اورژانس بستری به مجموعه اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، فاز دوم بهسازی اورژانس این مرکز شامل بهسازی اورژانس سرپایی از چند هفته آینده آغاز می‌شود که پیش‌بینی می‌شود ۱۳ تخت دیگر در آن قسمت به ظرفیت تخت‌های موجود اضافه شود.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی همدان ابراز امیدواری کرد : فضاهای موجود متناسب با نیازهای مردم و دارا بودن حداکثر استانداردسازی متناسب با شاخص‌های موجود، بهسازی و آماده‌سازی شوند.

لزوم حمایت از جامعه پزشکی و پرستاری استان همدان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی به دلیل برخورداری از پزشکان و متخصصان صاحب نام و فضای شایسته فیزیکی، جزو بیمارستان‌های پیشرو در استان و منطقه غرب کشور است.

حبیب الله موسوی بهار با اشاره به پرداخت نشدن کارانه پزشکان از بهمن ماه سال گذشته و پرستاران در ماه‌های گذشته، عنوان کرد: پرداخت‌ها تا جایی که مربوط به دانشگاه است، انجام شده و معوقات به دلیل بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر است که با پرداخت نکردن بدهی خود، مشکلات عدیده‌ای را برای بیمارستان‌های استان به وجود آورده‌اند.

موسوی‌بهار عنوان کرد: با وجود تمام مشکلات، پزشکان و پرستاران حتی یک ثانیه از ارائه خدمت دریغ نکرده‌اند و هجمه‌ها و فشار کاری بالا، باعث اخلال در خدمت‌رسانی نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: این در حالی است که کارکنان حوزه بهداشت و درمان استان پیش از آنکه برای مطالبات خود درخواست داشته باشند، به فکر تجهیزات و امکانات بیشتر برای بیمارستان‌ها هستند که شایسته قدردانی است.

موسوی‌بهار تأکید کرد: پیگیر حل مسائل و مشکلات به صورت روزانه با هدف ارائه خدمات شایسته‌تر و داشتن جامعه سالم هستیم تا ضمن حفظ شأن و کرامت بیماران، خدمت‌رسانی در فضای مناسب انجام شود.

ضریب اشغال تخت در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی روز به روز بیشتر می‌شود

وی ادامه داد: ضریب اشغال تخت در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی روز به روز بیشتر می‌شود و به تبع آن، زحمات پزشکان، کارکنان و پرستاران هم افزایش می‌یابد ولی با وجود کمبود فضا، بیماران حتی در راهروی بیمارستان‌ها هم بستری می‌شوند و تحت مراقبت کامل قرار می‌گیرند و هیچ خدمتی زمین نمی‌ماند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به تأکید ویژه دولت یازدهم به حوزه بهداشت و درمان، گفت: دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان کشور بر اساس آمار و ارقام مستند سازمان بهداشت جهانی، مشهود است.

مدیر بیمارستان شهید بهشتی همدان نیز با بیان اینکه بخش اورژانس بستری بیمارستان بهشتی با گنجایش ۱۸ تخت راه‌اندازی شد تا با افزایش ظرفیت‌های بخش اورژانس بتواند پاسخگوی حجم زیاد مراجعان باشد، گفت: عملیات ساختمانی این بخش از ۶ ماه پیش با انتقال واحدهای شنوایی‌سنجی و گفتاردرمانی و مددکاری بیمارستان به سایر قسمت‌ها و تخلیه و آماده‌سازی فضاهای موجود آغاز شد.

علیرضا جمالی گفت:‌ برای انجام عملیات ساختمانی و تجهیز این بخش ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات بهبود هتلینگ وزارت بهداشت، درآمد اختصاصی بیمارستان و کمک‌های خیرین استفاده شده است.

مدیر بیمارستان شهید بهشتی همدان با بیان اینکه در ساخت و تجهیز این بخش از زیرساخت و تجهیزات لازم نظیراکسیژن مرکزی و تجهیزات پزشکی ضروری استفاده شده است، افزود:‌ امکان مانیتور قلبی سه بیمار در این بخش وجود دارد و طی چند روز آینده تعداد مانیتورهای بخش به هفت دستگاه خواهد رسید.