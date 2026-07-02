به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پتروپارس، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به روند توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی (GC) گفت: پتروپارس از پارس جنوبی تا آزادگان جنوبی، یک مأموریت روشن را دنبال می‌کند؛ تبدیل توان فنی، سرمایه انسانی و تجربه انباشته صنعت نفت ایران به تولید پایدار و خلق ارزش برای کشور. افزایش تولید در میادین مشترک تنها یک دستاورد عملیاتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای صیانت از منابع ملی، افزایش بهره‌وری از مخازن مشترک و تقویت امنیت انرژی است. خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که هم‌افزایی میان کارفرما، پیمانکاران و متخصصان صنعت نفت، نتایج ملموسی را در میدان به همراه داشته و مسیر توسعه را با شتاب بیشتری پیش می‌برد.

مدیر عامل گروه پتروپارس در ادامه تصریح کرد: گروه پتروپارس به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، تلاش می‌کند با تکیه بر توان متخصصان ایرانی و بهره‌گیری از تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز، نقش خود را در تحقق اهداف تولیدی کشور و توسعه میادین مشترک به بهترین شکل ایفا کند. دستاوردهای امروز، نتیجه برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت یکپارچه پروژه و تلاش شبانه‌روزی همکارانی است که در بخش‌های مختلف این طرح فعالیت می‌کنند.

در همین راستا، چاه گدوان شماره ۷۵ در بستر سرچاهی ۸۰ میدان آزادگان جنوبی به مدار تولید پیوست و ظرفیت تولید میدان را روزانه ۲ هزار بشکه افزایش داد. همچنین چاه سروک شماره ۸۸ با ظرفیت تولید ۵۰۰ بشکه در روز پس از تکمیل عملیات نصب مجدد تأسیسات سرچاهی، آماده تحویل به بهره‌بردار شد.

ابراهیم ناری، مدیر طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی (GC) در گروه پتروپارس، با تشریح نتایج این عملیات گفت: با تولیدی شدن این تأسیسات، تعداد چاه‌های راه‌اندازی‌شده در بسته مرکزی میدان به ۴۹ حلقه رسید و مجموع ظرفیت تولید آن‌ها به ۸۴ هزار و ۲۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.

ناری افزود: این دستاورد نتیجه هماهنگی و همکاری مستمر میان بخش‌های مختلف پروژه، از حفاری و تکمیل چاه تا تأسیسات و بهره‌برداری است. اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مطابق اهداف تعیین‌شده ادامه دارد و تمرکز اصلی ما بر تولید پایدار، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تسریع در راه‌اندازی سایر بخش‌های پروژه است.

ثقفی در پایان تأکید کرد: توسعه میدان آزادگان جنوبی یکی از پروژه‌های راهبردی صنعت نفت کشور به شمار می‌رود و پتروپارس با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فنی، مدیریتی و اجرایی خود در مسیر تحقق اهداف این طرح حرکت می‌کند. از حمایت‌های شرکت ملی نفت ایران و کارفرمای پروژه و همچنین تلاش ارزشمند پیمانکاران و همه همکارانی که در دستیابی به این دستاورد نقش داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. اطمینان دارم با تداوم این هم‌افزایی، گام‌های مؤثر دیگری نیز در مسیر توسعه این میدان مشترک و افزایش تولید کشور برداشته خواهد شد.

پتروپارس به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران، در دولت چهاردهم کارنامه‌ای قابل توجه در توسعه پروژه‌های راهبردی صنعت انرژی کشور به ثبت رسانده است. این گروه با افزایش تولید و ثبت رکوردهای جدید در فاز ۱۱ پارس جنوبی تا آغاز پروژه چاه‌های درون‌میدانی این میدان، پیشبرد توسعه میدان گازی بلال و اجرای طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی، مسیر افزایش تولید و توسعه میادین مشترک را با شتاب دنبال کرده است. تداوم فعالیت‌های اجرایی و تولیدی در شرایط سخت و حساس عملیاتی نیز بخشی از رویکرد این مجموعه برای حفظ پایداری تولید و تأمین انرژی کشور بوده است.