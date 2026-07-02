قهرمانی کشتی فرنگی جوانان در آسیا/ ایران با ۹ مدال اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا امروز (پنجشنبه ۱۱ تیر) با برگزاری مبارزات ۵ وزن دوم در پاتایا تایلند به پایان رسید.

در این روز از مسابقات تیم ایران صاحب ۵ مدال شامل ۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز شد. این در حالی است که در پایان مبارزات ۵ وزن نخست هم ۳ مدال طلا و یک مدال برنز سهم کشتی فرنگی ایران شده بود.

امروز و پس از کسب اولین مدال تیم کشتی فرنگی جوانان ایران که توسط امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم و به رنگ برنز به دست آمد و با احتساب ۴ مدال به دست آمده در روز نخست (۵ وزن نخست)، قهرمانی تیم اعزامی ایران قطعی شد.

بدین ترتیب در پایان رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا، تیم ایران با مجموع ۹ مدال شامل ۵ طلا، یک نقره و ۳ برنز مدال در رده نخست جدول رده بندی ایستاد.

مدال آوران کشتی فرنگی ایران در مسابقات جوانان آسیا به این شرح هستند:

مدال طلا

* آرمین شمسی پور در وزن ۵۵ کیلوگرم

* علی غریبی در وزن ۶۳ کیلوگرم

* امیرحسین عبدولی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم

* علیرضا محمدحسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم

* امیر سام محمدی در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم

مدال نقره

* محمد کاظمی در وزن ۷۲ کیلوگرم

مدال برنز

* امیرحسین نعمت زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم

* امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم

* محمد رضا غلامی در وزن ۶۷ کیلوگرم

عملکرد نمایندگان ایران در مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا به این شرح است:

مدال طلا

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی پور در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر ۲ کابولوف از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ آلیمژانوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی فینال شد. شمسی پور در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر مقابل اتابک تورسینوف از ازبکستان به پیروزی رسید و صاحب نشان طلا شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی غریبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مالیک از هند را شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله قونج‌بک اسماعیل‌اف از ازبکستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. غریبی در فینال با نتیجه ۸ بر یک ژائوجیان وانگ از چین را شکست داد به مدال طلا رسید.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امیرحسین عبدولی در دور اول با نتیجه ۳ بر یک نعمت‌اف از ازبکستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر یک از سد پارک از کره جنوبی گذشت و راهی دیدار نیمه نهایی شد. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک چنگ‌مائو کوئی از چین را مغلوب کرد و به فینال رسید. او در مرحله فینال مقابل اسلان آگادادایف از ترکمنستان رفت که با نتیجه ۷ بر یک پیروز و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر از سد کو ماتسوشیما از ژاپن گذشت. وی در دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ بکمورود رستموف از ازبکستان را شکست داد و به فینال رسید. محمد حسینی در این دیدار در مقابل یرک‌بولان آناپیا از قزاقستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

* در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیر سام محمدی ابتدا در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر لی یو از چین را شکست داد. وی در دور دوم ۸ بر صفر کوکی ماتسوموتو از ژاپن را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. محمدی در این مرحله ۵ بر صفر مقابل ماکسیم اوکراینتسف از قزاقستان به پیروزی رسید به راهی دیدار فینال شد. او در مبارزه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر رانا از هند را شکست داد و قهرمان شد.

مدال نقره

* در وزن ۷۲ کیلوگرم، محمد کاظمی در دور نخست اگوچی از ژاپن را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. وی در دور دوم راتافون کانچای از تایلند را با نتیجه ۹ بر صفر از پیش روی برداشت و به دیدار نیمه نهایی رسید. کاظمی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر شین چن از چین را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. وی در فینال با نتیجه ۴ بر یک و ضربه فنی مقابل یریس‌بک خم‌داموف از قرقیزستان مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

مدال برنز

* در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمت زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر بوبور عبدالرسولوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب علیخان تگایف از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. نعمت زاده با نتیجه ۸ بر صفر از سد چیانگل وانگ از چین گذشت و صاحب مدال برنز شد.

* در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی حیدری در دور اول این مسابقات با نتیجه ۹ بر صفر سفروف از تاجیکستان را مغلوب کرد. وی و در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب عبدالرسولوف از قرقیزستان شد و با توجه به فینالیست شدن حریفش راهی دیدار رده بندی شد. او در این دیدار برابر لی‌جون بی از چین به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

*در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدرضا غلامی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ بیونگی سئو از کره جنوبی را مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. وی در نیمه نهایی با نتیجه ۹ بر ۱ مغلوب اوگابک موکیموف از ازبکستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. او در مبارزه رده بندی، با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل تسرن‌پونتساگ از مغولستان به برتری رسید و صاحب نشان برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی سعید نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم دیگر نماینده ایران در مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا بود که از کسب مدال بازماند. او در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر ژه‌ینگ سونگ از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر ارژان آکیلبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. سعیدی نوا در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل باکدولت تورسینبک از قزاقستان به پیروزی رسید اما بعد از اتمام کشتی به دلیل حرکت غیر ورزشی از سوی داور دیسکالیفه شد و از دور رقابت ها کنار رفت.