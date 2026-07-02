سه نماینده ایران در ۵ وزن دوم فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا امروز (پنجشنبه ۱۱ تیر) با برگزاری مبارزات ۵ وزن دوم در تایلند پیگیری شد.

در جریان این روز از مسابقات و در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی حیدری در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر سفروف از تاجیکستان را مغلوب کرد. وی و در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب عبدالرسولوف از قرقیزستان شد و با توجه به فینالیست شدن حریفش راهی دیدار رده بندی شد.حیدری در برای کسب مدال برنز باید با لی‌جون بی از چین کشتی بگیرد.



در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدرضا غلامی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ بیونگی سئو از کره جنوبی را مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. وی در نیمه نهایی با نتیجه ۹ بر ۱ مغلوب اوگابک موکیموف از ازبکستان شد و راهی دیدار رده بندی شد.



در وزن ۷۲ کیلوگرم، محمد کاظمی در دور نخست اگوچی از ژاپن را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. وی در دور دوم راتافون کانچای از تایلند را با نتیجه ۹ بر صفر از پیش روی برداشت و به دیدار نیمه نهایی رسید. کاظمی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر شین چن از چین را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.



در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر از سد کو ماتسوشیما از ژاپن گذشت. وی در دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ بکمورود رستموف از ازبکستان را شکست داد و به فینال رسید.



در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرسام محمدی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر لی یو از چین را شکست داد. وی در دور دوم ۸ بر صفر کوکی ماتسوموتو از ژاپن را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. محمدی در این مرحله ۵ بر صفر مقابل ماکسیم اوکراینتسف از قزاقستان به پیروزی رسید به راهی دیدار فینال شد.