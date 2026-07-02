به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان که با هدف بررسی چالشهای حقوقی اراضی دولتی برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از حقوق بیتالمال و شفافسازی اسناد مالکیت دولتی، اولویت اصلی ما در دستگاه راه و شهرسازی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، با اشاره به اهمیت این تعامل گفت: در این نشست، پروندههای متعددی که به دلیل فقدان اسناد رسمی یا ابهامات ثبتی، روند اجرای پروژههای عمرانی و طرحهای مسکن را با کندی مواجه کرده بودند، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. ما مصمم هستیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تعامل با مجموعه ثبت اسناد، گامهای مؤثری برای حل این معضلات دیرینه برداریم.
وی افزود: هدفگذاری ما در این نشست مشترک، تسریع در فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ و همچنین تسهیل در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده است.
وی گفت: در همین راستا، مقرر شد کارگروههای تخصصی مشترک بهصورت مستمر تشکیل شوند تا ضمن اولویتبندی پروندههای ثبتی، روند صدور اسناد مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن با سرعت بیشتری طی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان با بیان اینکه جلوگیری از هرگونه تعرض یا تصرف احتمالی به املاک دولتی جزو خط قرمزهای ماست، خاطرنشان کرد: با عزم جدی هر دو مجموعه، اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت دولت به صورت نظاممند پیگیری خواهد شد تا شاهد کاهش دعاوی حقوقی و تسریع در توسعه زیرساختهای مسکن در سطح استان باشیم.
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