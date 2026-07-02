ارتقای زنجیره تولید گوشت قرمز اولویت راهبردی جهاد کشاورزی لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله نامداری، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان به همراه قباد دهقانی، رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اردلان دهستانی، کارشناس امور دام مدیریت، روز پنج شنبه از واحد پرواربندی ۱۰۰۰ رأسی بره واقع در روستای ناصروند (حوزه مرکز جهاد کشاورزی دیناروند) بازدید کردند.
ارتقای زنجیره تولید گوشت قرمز؛ اولویت راهبردی سازمان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حاشیه این بازدید با بیان اینکه «ارتقای زنجیره تولید گوشت قرمز از اولویتهای راهبردی سازمان است»، اظهار داشت: واحدهای پرواربندی پیشرو باید با اتخاذ رویکردهای علمی، از جمله اصلاح جیره غذایی، ارتقای استانداردهای جایگاه و رعایت دقیق ضوابط بهداشتی، فاصله بین تولید سنتی و صنعتی را به حداقل برسانند.
شناسایی گلوگاههای تولید و ارائه راهکارهای فنی به بهرهبرداران
نامداری تصریح کرد: هدف ما در این پایشهای میدانی، شناسایی گلوگاههای تولید و ارائه راهکارهای فنی به بهرهبرداران است تا مسیر سودآوری و تداوم تولید در واحدهای دامپروری استان هموارتر شود.
نظارت مستمر و برنامهریزیشده بر واحدهای پرواربندی
در ادامه این بازدید، رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد نیز با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی شهرستان، گفت: تیمهای کارشناسی ما بهصورت مستمر و برنامهریزیشده بر روند فعالیت واحدهای پرواربندی نظارت دارند.
فراتر از نظارت؛ ارائه مشاورههای تخصصی برای کاهش هزینهها
دهقانی تأکید کرد: رویکرد ما در شهرستان خرمآباد، فراتر از نظارت صرف است؛ ما با ارائه مشاورههای تخصصی در زمینه جیرهنویسی علمی و پایش وضعیت بهداشتی، به دنبال تسهیل مسیر تولید و کاهش هزینههای جاری برای بهرهبرداران هستیم تا شاهد افزایش بهرهوری و خروج موفق دام از چرخه پرواربندی باشیم.
ارائه توصیههای نهایی برای بهینهسازی فرآیند پرواربندی
در پایان این بازدید، تیم کارشناسی ضمن بررسی دقیق شاخصهای ضریب تبدیل غذایی و مدیریت بهداشت واحد مذکور، توصیههای نهایی را جهت بهینهسازی فرآیند پرواربندی به مجری طرح ابلاغ و بر استمرار حمایتهای فنی و مشاورهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در راستای تقویت تولید پایدار تأکید کردند.
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