سید روح‌الله سیدالعسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه شورای عالی بافت تاریخی شهر اصفهان که با حضور شهردار اصفهان، رئیس شورای اسلامی شهر و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برگزار شد، روند اجرای فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه کمرزرین به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های باستان‌شناسی و حفاظت از میراث تاریخی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و درباره تسریع در اجرای این طرح تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با نظارت و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی این محوطه را حداکثر ظرف دو ماه آینده آغاز خواهد کرد.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اهمیت محوطه کمرزرین در مطالعات باستان‌شناسی شهر اصفهان اظهار کرد: ادامه کاوش‌های علمی این محوطه نقش مهمی در شناسایی لایه‌های تاریخی، تکمیل مطالعات باستان‌شناسی و دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از ساختار تاریخی این بخش از شهر اصفهان خواهد داشت و نتایج آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و احیایی در این محدوده تاریخی قرار گیرد.

سیدالعسگری با بیان اینکه اجرای این پروژه با هماهنگی کامل میان مدیریت شهری و اداره کل میراث فرهنگی استان انجام می‌شود، اظهار کرد: تمامی عملیات اجرایی مطابق ضوابط و الزامات میراث فرهنگی و زیر نظر کارشناسان تخصصی حوزه باستان‌شناسی انجام خواهد شد.

وی همچنین از تصویب ساماندهی و مرمت پلازای شهری مقابل هتل عباسی در این نشست خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی بافت تاریخی، شهرداری اصفهان با نظارت و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، عملیات ساماندهی و مرمت این پلازای ثبت ملی را با رعایت کامل ضوابط حفاظتی در دستور کار قرار خواهد داد.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: اعضای شورای عالی بافت تاریخی شهر اصفهان در این نشست بر استمرار همکاری میان مدیریت شهری و اداره کل میراث فرهنگی استان برای حفاظت از بافت تاریخی، صیانت از آثار ثبت‌شده و ارتقای کیفیت فضاهای تاریخی و گردشگری اصفهان تأکید کردند.