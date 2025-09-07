امیر کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یافتههای تازه باستانشناسی در کمرزرین، شامل معماری مستحکم با دیوارهایی ضخیم و قطعات کاشیهای زرینفام، بیانگر آن است که در این محدوده احتمالاً کاخ یا بنای سلطنتی مهمی از دوره سلجوقی وجود داشته است.
وی افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد در این محوطه چند لایه معماری بر روی هم قرار گرفته که نشان از استفاده مداوم آن در دورههای مختلف تاریخی دارد. همچنین سازه آبی سفالی منقش که در فصل نخست کاوشها کشف شد، به احتمال فراوان مربوط به تأمین آب همین کاخ یا دیگر بناهای سلطنتی این محدوده بوده است.
کرمزاده ادامه داد: در فصل دوم کاوشها نیز شواهد دیگری شناسایی شده که احتمال داده میشود بقایای یک حمام صفوی، کاروانسرا یا مسجدی باشد که شاردن، جهانگرد مشهور فرانسوی، در سفرنامه خود به آنها اشاره کرده است.
وی با اشاره به اهمیت ادامه مطالعات تصریح کرد: تیم باستانشناسی همچنان مشغول بررسی یافتهها است و نتایج دقیقتری از تاریخگذاری و کاربری این مجموعه پس از تکمیل آزمایشها و مطالعات علمی منتشر خواهد شد.
شمار سکههای تاریخی به ۳۹۲ رسید
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه روزانه بر تعداد اشیای تاریخی کشفشده در کمرزرین افزوده میشود، گفت: تاکنون ۳۹۲ سکه تاریخی متعلق به دوره اسلامی در جریان فصل دوم کاوشها به دست آمده که عمدتاً مسی و مفرعی هستند.
کرمزاده اضافه کرد: احتمال وجود سکههایی مربوط به دورههای پیش از اسلام، حتی از دوره اشکانی نیز وجود دارد که پس از پاکسازی در آزمایشگاه و بررسیهای دقیقتر مشخص خواهد شد.
گفتنی است، منطقه تاریخی کمرزرین در قلب بافت کهن اصفهان و در مجاورت مسجد جامع عتیق قرار دارد. این محوطه در طول تاریخ یکی از کانونهای اصلی شکلگیری شهر به شمار میرفته و یافتههای باستانشناسی آن تاکنون نشان داده است که اصفهان در دورههای پیش از اسلام تا دوران صفوی، همواره در این بخش دارای مراکز حکومتی، مذهبی و تجاری مهم بوده است. کشف کاشیهای زرینفام و سازههای شاخص معماری، اهمیت این محوطه را در شناخت جایگاه اصفهان در دوره سلجوقی دوچندان کرده است.
