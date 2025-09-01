مدیرکل میراث فرهنگی: ۱۰۰ سکه تاریخی در دل کمرزرین اصفهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کرم زاده اظهار کرد: باستان‌شناسان در فصل دوم کاوش‌های محوطه تاریخی کمرزرین اصفهان موفق به کشف ۱۰۰ سکه تاریخی شدند؛ آثاری که احتمال وجود یک تجارتخانه مهم در این منطقه را تقویت کرده است.

وی افزود: تنها در روز گذشته ۳۵ سکه به دست آمد که رقم بسیار قابل توجهی است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان تصریح کرد: این سکه‌ها اغلب متعلق به دوره‌های اسلامی هستند اما برای تعیین دقیق قدمت آن‌ها باید در محیط آزمایشگاهی پاک‌سازی و بررسی شوند.

کرم زاده با اشاره به اهمیت یافته‌ها افزود: با توجه به شواهد موجود، احتمال می‌دهیم این منطقه در گذشته یک مرکز مهم تجاری بوده است و آثار ارزشمندتری در لایه‌های زیرین خاک وجود داشته باشد.

وی همچنین از تمدید مجوز کاوش توسط پژوهشگاه باستان‌شناسی خبر داد و گفت: مجوز کاوش فصل دوم ۴۰ روزه بود و با پایان آن، مجوز جدید برای ادامه کاوش‌ها در محدوده مقابل مسجد کمرزرین صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان تصریح کرد: این فرصت به ما امکان می‌دهد تحقیقات گسترده‌تری انجام دهیم و جزئیات بیشتری از تاریخ اقتصادی و فرهنگی این منطقه به دست آوریم.

کرم زاده تأکید کرد که این کاوش‌ها می‌تواند به درک بهتر شناسنامه تاریخی و تمدنی اصفهان کمک کند و یافته‌های ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.