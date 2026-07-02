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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

دستگیری عاملان تیراندازی به خرس قهوه‌ای در آمل

دستگیری عاملان تیراندازی به خرس قهوه‌ای در آمل

آمل - محیط زیست آمل از شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی به یک قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه هاره این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محیط زیست آمل اعلام کرد: در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تیراندازی و زخمی شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه هاره، موضوع به صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

مأموران یگان حفاظت با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و با دستور مقام قضایی، موفق به شناسایی و دستگیری عاملان این تخلف شدند.

در جریان این عملیات ادوات و مستندات مرتبط نیز کشف و ضبط شده و پرونده متخلفان پس از تکمیل مستندات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

خرس قهوه‌ای از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش کشور و تحت حمایت قانون است و هرگونه شکار، آسیب‌رسانی یا تعرض به گونه‌های حفاظت‌شده، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6877686

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