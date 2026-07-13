به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیانی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تلف شدن یک قلاده خرس در منطقه شرق چهارباغ، تیم‌های اجرایی و کارشناسی محیط زیست به محل اعزام شدند تا موضوع را از نزدیک بررسی کنند.

وی با بیان اینکه علت تلف شدن این حیوان تاکنون مشخص نشده است، افزود: بررسی‌های میدانی، نمونه‌برداری‌های تخصصی و سایر اقدامات کارشناسی برای شناسایی علت اصلی این حادثه در حال انجام است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرگان تأکید کرد: تا زمان تکمیل بررسی‌های فنی، اظهار نظر درباره علت مرگ این خرس زودهنگام است و هرگونه گمانه‌زنی در این زمینه فاقد مبنای کارشناسی خواهد بود.

بیانی خاطرنشان کرد: پس از پایان تحقیقات و مشخص شدن نتایج بررسی‌ها، گزارش رسمی و جزئیات این حادثه از سوی اداره حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی خواهد شد.