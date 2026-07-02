به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری آیین بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی با شعار «باید برخاست» به استقبال این رویداد بزرگ ملی رفته‌اند.

حضور داوطلبانه همکاران کانون لرستان در کمیته پذیرایی ستاد تشییع

رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه برای مشارکت در این آیین باشکوه، اظهار داشت: در راستای هم‌افزایی و مشارکت مجموعه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در اجرای فعالیت‌های کمیته خانواده و کودک ستاد تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، جمعی از همکاران اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان نیز در قالب کمیته پذیرایی، برای خدمت‌رسانی به عاشقان و دلدادگان شرکت‌کننده در این مراسم، در تهران حضور یافته‌اند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و پشتیبانی از خادمان و شرکت‌کنندگان

وی افزود: همکاران کانون لرستان در کنار سایر همکاران کانون در استان‌های مختلف کشور، در قالب کمیته پذیرایی، مسئولیت اجرای برنامه‌های فرهنگی، پشتیبانی و خدمت‌رسانی به خادمان و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع را بر عهده دارند.

داوری اضافه کرد: این نیروها به‌صورت داوطلبانه ساماندهی شده‌اند و تا پایان مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران، به مردم عزیز ایران اسلامی خدمت‌رسانی خواهند کرد.

ویژه‌برنامه‌های مراکز کانون در سطح استان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در تشریح برنامه‌های مراکز کانون در سطح استان نیز گفت: این برنامه‌ها با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره رهبر شهید و انتقال پیام ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل نو، در قالب فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی برگزار می‌شود.

اجرای قصه‌گویی و تولید پادکست «کوچ خورشید»

وی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی، اجرای قصه‌گویی صحنه‌ای و تولید پادکست‌هایی با عنوان «کوچ خورشید» در دستور کار قرار دارد که روایت‌هایی کوتاه و اثرگذار از زندگی رهبر شهید را برای مخاطبان بازگو می‌کند.

کارگاه‌های ادبی، مشاعره، شعرخوانی و خوشنویسی «کلام ماندگار»

داوری همچنین برگزاری کارگاه‌های ادبی، جلسات مشاعره و شعرخوانی با محوریت آرمان‌های رهبر شهید و نیز خوشنویسی سخنان ماندگار ایشان در قالب برنامه «کلام ماندگار» را از دیگر برنامه‌های شاخص مراکز فرهنگی‌هنری کانون در استان عنوان کرد.

برگزاری ویژه‌برنامه‌های متنوع در تمامی مراکز کانون استان

وی در پایان خاطرنشان کرد: در تمامی روزهای هفته آینده، در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان لرستان، ویژه‌برنامه‌های متنوعی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، کودکان و نوجوانان و مسئولان برگزار خواهد شد و بستر لازم برای حضور گسترده مردم فراهم است.