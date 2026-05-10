اطاعت از رهبری و وحدت شیعه و سنی، دو رکن اساسی امت اسلامی است

خبرگزار مهر، گروه استان‌ها:در شرایطی که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری در معرض توطئه‌های پیچیده دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف قرار دارد، موضوع وحدت میان مذاهب اسلامی به‌ویژه در ایران به‌عنوان الگویی موفق از همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استان گلستان و به‌ویژه شهرستان آق‌قلا از جمله مناطقی است که سال‌هاست جلوه‌های عینی این همدلی و همزیستی را به نمایش گذاشته است. در همین راستا، گفتگویی با حاج آخوند عبدالرازق رهبر، امام جمعه اهل سنت آق‌قلا و عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی انجام شده است که در آن به موضوعاتی چون مبانی دینی وحدت، جایگاه رهبری در اندیشه اهل سنت، سوابق آشنایی با رهبر معظم انقلاب و نیز تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه پرداخته شده است.

حاج آخوند عبدالرازق رهبر در ابتدای این گفتگو با اشاره به اهمیت وحدت در جهان اسلام اظهار کرد: وحدت امت اسلامی یک اصل اساسی و غیرقابل انکار در آموزه‌های دینی ماست. چه در قرآن کریم و چه در سنت پیامبر اکرم (ص)، همواره بر یکپارچگی و همدلی مسلمانان تأکید شده و این موضوع برای همه مذاهب اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی وحدت، تبعیت از «اولی‌الامر» است، افزود: در اعتقادات اهل سنت، اطاعت از رهبری جامعه اسلامی یک اصل مهم به شمار می‌رود. بر اساس آیات متعددی از قرآن کریم از جمله «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم»، مسلمانان موظف هستند از رهبری که دارای شرایط لازم از جمله علم، تقوا، تدبیر و آگاهی است، تبعیت کنند.

امام جمعه اهل سنت آق‌قلا ادامه داد: این نگاه محدود به زمان خاصی نیست؛ چه در دوران امام راحل و چه در شرایط کنونی، این اصل پابرجاست و ما معتقدیم که رهبری باید شخصیتی عالم، آگاه، مجتهد، اخلاق‌مدار و دلسوز برای امت اسلامی باشد و در چنین شرایطی، اطاعت از ایشان بر همگان لازم است.

رهبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوابق آشنایی‌اش با رهبر معظم انقلاب گفت: بنده از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، زمانی که هنوز طلبه جوانی بودم، با شخصیت علمی و انقلابی ایشان آشنا شدم. در آن دوران، ایشان در مسجد کرامت مشهد حضور داشتند و ما از طریق برخی دوستان و اساتید با ایشان ارتباط علمی و معنوی برقرار کردیم.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه درباره رهبر معظم انقلاب، توجه ویژه ایشان به تقریب مذاهب اسلامی است. حتی در آثار و ترجمه‌هایی که انجام داده‌اند، احترام به بزرگان و خلفای راشدین به‌وضوح دیده می‌شود و این موضوع برای اهل سنت بسیار ارزشمند است و موجب ایجاد علاقه و اعتماد عمیق نسبت به ایشان شده است.

امام جمعه اهل سنت آق‌قلا با تأکید بر علاقه اهل سنت به رهبر معظم انقلاب گفت: این علاقه یک موضوع ظاهری یا مقطعی نیست، بلکه ریشه در شناخت و تجربه دارد. در دیدارها، سفرها و ارتباطاتی که میان علمای اهل سنت و ایشان برقرار شده، همواره شاهد احترام متقابل و توجه ویژه به مسائل اهل سنت بوده‌ایم.

وی ادامه داد: حتی در برخی نقل‌ها از سفرهای ایشان به مناطق اهل سنت‌نشین، این روحیه به‌خوبی نمایان بوده است. این نگاه باعث شده تا اهل سنت، ایشان را به‌عنوان شخصیتی دلسوز و حامی وحدت اسلامی بشناسند.

رهبر در ادامه به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام، به‌ویژه جریان صهیونیسم، از گذشته تاکنون همواره به‌دنبال ایجاد اختلاف میان مسلمانان بوده‌اند. این سیاست که «تفرقه بینداز و حکومت کن» نام دارد، امروز نیز با ابزارهای جدید رسانه‌ای و جنگ نرم دنبال می‌شود.

وی افزود: اما خوشبختانه در ایران اسلامی، این توطئه‌ها با هوشیاری مردم و علما خنثی شده است. شیعه و سنی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف در کنار هم حضور دارند و هیچ‌گونه اختلافی که دشمنان به‌دنبال آن هستند، در میان آنان وجود ندارد.

امام جمعه اهل سنت آق‌قلا تأکید کرد: ما معتقدیم که امت اسلامی، یک امت واحده است و این باور ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد. بر همین اساس، هیچ جریان یا قدرتی نمی‌تواند میان مسلمانان واقعی اختلاف ایجاد کند.

وی همچنین به نقش نسل جوان در تداوم این وحدت اشاره کرد و گفت: امروز جوانان ما باید بیش از گذشته نسبت به توطئه‌های دشمنان آگاه باشند و اجازه ندهند فضای مجازی یا رسانه‌های معاند، ذهن آن‌ها را نسبت به برادران دینی‌شان مخدوش کند.