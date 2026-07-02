شهید محمد اکبرزاده روایتگر دستاوردهای نیروی دریایی سپاه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یداله جوانی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم یادبود شهید اکبرزاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد اکبرزاده، اظهار کرد: این شهید در جریان جنگ رمضان با حضور در شهرهای مختلف کشور، نقش مؤثری در تبیین عملیات‌ها و انتقال اخبار و دستاوردهای رزمندگان اسلام ایفا کرد.

وی افزود: حضور شهید اکبرزاده در آن مقطع، به‌ویژه در حوزه اطلاع‌رسانی درباره عملکرد نیروی دریایی سپاه، از نقاط قوت این نیرو به شمار می‌رفت و موجب تقویت روحیه عمومی و آگاهی‌بخشی نسبت به موفقیت‌های به دست آمده شد.

معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: حتی دشمن نیز به تأثیرگذاری شهید اکبرزاده اذعان داشت و معتقد بود که پس از شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه، وی با روایت دقیق و مؤثر از پیروزی‌های رزمندگان اسلام، نقش مهمی در انعکاس شکست‌های دشمن و موفقیت‌های جبهه حق ایفا کرده است.