شهید محمد اکبرزاده روایتگر دستاوردهای نیروی دریایی سپاه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یداله جوانی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم یادبود شهید اکبرزاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد اکبرزاده، اظهار کرد: این شهید در جریان جنگ رمضان با حضور در شهرهای مختلف کشور، نقش مؤثری در تبیین عملیاتها و انتقال اخبار و دستاوردهای رزمندگان اسلام ایفا کرد.
وی افزود: حضور شهید اکبرزاده در آن مقطع، بهویژه در حوزه اطلاعرسانی درباره عملکرد نیروی دریایی سپاه، از نقاط قوت این نیرو به شمار میرفت و موجب تقویت روحیه عمومی و آگاهیبخشی نسبت به موفقیتهای به دست آمده شد.
معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: حتی دشمن نیز به تأثیرگذاری شهید اکبرزاده اذعان داشت و معتقد بود که پس از شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه، وی با روایت دقیق و مؤثر از پیروزیهای رزمندگان اسلام، نقش مهمی در انعکاس شکستهای دشمن و موفقیتهای جبهه حق ایفا کرده است.
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