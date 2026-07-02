به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان بر آمادگی استان در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در بخش های مرتبط با اسکان و خدمت رسانی به زائران، اعزام داوطلبان به تهران و ... تاکید کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای برای تأمین امنیت، حفظ حقوق عمومی و فراهمسازی زمینه برگزاری باشکوه، امن و منظم این مراسم به کار می بندد، ابراز کرد: امیدواریم ایفا گر نقش ویژه ای در این مراسم باشیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: دادگستری استان با آمادگی کامل و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را صورت خواهد داد.
اکبری با بیان اینکه برگزاری باشکوه، منظم و در شأن این مراسم در استان سمنان ضرورت دارد، افزود: دادگستری استان با بسیج تمامی ظرفیتهای انسانی، مدیریتی و اجرایی خود، در کنار سایر دستگاههای مسئول، برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، عزاداران، مردم ولایتمدار آمادگی دارد.
وی گفت: آمادگی کامل دستگاه قضایی استان سمنان برای ایفای مسئولیتهای قانونی و خدمترسانی مؤثر در این رویداد عظیم طی جلسات متعدد در ایام اخیر به دست آمده است.
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