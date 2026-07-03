استقرار ۸۰۰۰ پاکبان در مسیرهای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تدارکات گسترده دستگاههای مختلف برای برگزاری مراسم وداع و تشییع، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز برنامهریزی ویژهای برای حفظ پاکیزگی مسیرهای مراسم، محلهای اسکان زائران و فضاهای عمومی انجام داده است. افزایش تعداد نیروهای خدمات شهری، استقرار ماشینآلات و مخازن موقت و پیشبینی شیفتهای مستمر پاکسازی از جمله اقداماتی است که در این گزارش، جزئیات آن را از مسئولان سازمان مدیریت پسماند جویا شدهایم.
محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تمهیدات این سازمان برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، از آمادهباش کامل نیروهای خدمات شهری در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر خبر داد و اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند برای هر سه روز مراسم در حالت آمادهباش کامل قرار دارد و تمامی نیروها و تجهیزات برای ارائه خدمات و حفظ پاکیزگی مسیرهای مراسم به کار گرفته خواهند شد.
وی با اشاره به تقسیم محدوده خدماتی مراسم وداع به سه حلقه افزود: نیروهای خدمات شهری در این حلقهها مستقر میشوند و در روز تشییع نیز ۷ هزار و ۵۱۸ پاکبان در طول مسیر و پس از پایان مراسم، عملیات پاکسازی و نظافت را انجام خواهند داد.
استقرار بیش از ۸ هزار پاکبان در مراسم وداع
قضاتلو با بیان اینکه برای مراسم وداع در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر، ۸ هزار و ۴۳۰ پاکبان، ۳۱۸ نیروی ویژه جمعآوری نوماند و پسماند خشک و ۶۷۹ دستگاه خودرو به کار گرفته میشود، گفت: این ناوگان شامل ۸۵ تانکر آب، ۱۵۳ کامیون حمل پسماند، ۹۲ کامیونت روباز، ۳۴۱ وانت نوماند و ۸ دستگاه جاروی مکانیزه است.
وی ادامه داد: در روز تشییع نیز ۷ هزار و ۵۱۸ پاکبان و ۳۶۶ دستگاه خودرو شامل ۳۰ تانکر آب، ۱۲۴ کامیون حمل پسماند، ۶۹ کامیونت روباز، ۲۲ جاروی مکانیزه و ۱۲۱ وانت نوماند در مسیرهای تعیینشده مستقر خواهند شد.
استقرار سه هزار مخزن پسماند در مسیر مراسم
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از استقرار هزار مخزن ۱۲۰ لیتری، هزار مخزن ۲۴۰ لیتری و هزار مخزن هزار و ۱۰۰ لیتری در حلقههای خدماتی خبر داد و افزود: افزایش مخازن پسماند، استقرار خودروهای حمل پسماند، تانکرهای آب، جاروهای مکانیزه و نیروهای ویژه جمعآوری نوماند و پسماند خشک با هدف جلوگیری از انباشت پسماند و تسریع در پاکسازی مسیرها انجام میشود.
قضاتلو با اشاره به فعالیت نیروهای ویژه جمعآوری نوماند و پسماند خشک گفت: ۳۱۸ نیروی ویژه به همراه وانتهای نوماند در طول مسیر مستقر خواهند بود و نسبت به جمعآوری پسماندهای خشک از جمله بطریها، ظروف یکبار مصرف و سایر اقلام قابل بازیافت اقدام خواهند کرد.
وی با تأکید بر تداوم خدماترسانی در طول مراسم خاطرنشان کرد: تیمهای اجرایی خدمات شهری از پیش از آغاز مراسم، همزمان با برگزاری آن و پس از پایان مراسم به صورت ۲۴ ساعته و بر اساس شیفتبندی پاکبانان عملیات نظافت، پاکسازی و جمعآوری پسماند را انجام میدهند تا در کوتاهترین زمان ممکن شهر به وضعیت عادی و پاکیزه بازگردد.
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