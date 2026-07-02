به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خصاف مفرد شامگاه پنجشنبه در همایش رستاخیز زنان در مشهد اظهار کرد: تمام دلسوزان و دغدغه‌مندان مشهدی برای بالا بردن پرچم پرافتخار میزبانی و ارائه خدمات به زائران، متحد و پای کار هستند.

مسئول بسیج جامعه زنان خراسان رضوی با اشاره به حماسه‌سازی تاریخی اهالی نوغان در یاری رساندن به امام رضا (ع)، افزود: شما ادامه دهنده راه همان بانوانی هستید که در ولایت‌مداری، تاریخی پرافتخار از خود ثبت کردند؛ این میراث امروز در دل شما می‌جوشد و پاسخی محکم به دشمنانی است که آرزوی دوری این ملت از نظام و ولایت را دارند.

وی افزود: قرار است دوباره تاریخ تکرار شود و ما همانند اهالی نوغان، وظیفه مادری برای مهمانان امام شهیدمان را بر عهده بگیریم. تمام خانه‌های مردم مشهد، سراهای زائران و تمام سفره‌های ما نذر همت و غیرتی خواهد بود که دشمن را ناامید و سرخورده می‌کند.

خصاف‌مفرد با تأکید بر لزوم کنشگری فعال و خودجوش در محلات، تصریح کرد: ما نباید منتظر باشیم تا دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند. هر کس در هر محله‌ای که هست، اگر جای خالی می‌بیند و احساس نیاز می‌کند، باید به میدان بیاید. هدف ما این است که همانند مادری که آبروی خود را در پذیرایی از مهمان حفظ می‌کند، با تکیه بر فرهنگ «آتش به اختیار» و مدیریت جهادی، بهترین میزبانی را رقم بزنیم.

مسئول بسیج جامعه زنان خراسان رضوی بیان کرد: به منظور هم‌افزایی، اتحاد رویه و دوری از موازی‌کاری، شبکه‌ای وسیع از گروه‌های ارتباطی تشکیل شده است تا با ساماندهی مناسب، در طول این دوره و ایام پیش‌رو، خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوب‌تری انجام شود تا ان‌شاءالله در محضر حضرت زهرا (س) سرافراز و روسفید باشیم.