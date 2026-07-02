به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فیضی در جلسه توجیهی سرکشیک‌های حرم مطهر رضوی که با حضور مدیران، مسئولان و جمعی از سرکشیک‌های خدمتی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: شجره طیبه جمهوری اسلامی قدرت و استحکام خود را از خون پاک شهدا دارد.

وی، افزود: اگر در یک کشور دیگر، رهبرآن کشور و همه فرماندهان عالی‌رتبه‌اش مورد حمله و تهاجم قرار می‌گرفتند، هیچ‌کس نمی‌توانست بقای آن کشور را تصور کند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران، این اتفاق رخ داد و مردم مبعوث شده، بقای آن را حفظ کردند، بااین‌حال، دشمنان نتوانستند عظمت و قدرت این نظام را، پنهان کنند.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، با اشاره به اینکه در پیشِ رو مراسم بزرگداشت و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان را خواهیم داشت، بر ضرورت آمادگی حداکثری همه بخش‌های خدمت‌رسان برای میزبانی شایسته از زائران و اجرای مطلوب برنامه‌های پیش‌بینی شده، تأکید کرد.

فیضی با اشاره به تأکیدات تولیت معزز آستان قدس رضوی مبنی بر تکریم زائران و حفظ کیفیت خدمات، اظهار کرد: آنچه برای ما در درجه نخست اهمیت قرار دارد، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای زیارت و حفظ آرامش و آسایش زائران این ایام است و تمامی بخش‌های آستان قدس رضوی موظف‌اند در این مسیر با حداکثر توان، ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه مبنای عمل مجموعه آستان نورانی امام رضا (ع) صرفاً تصمیمات و ابلاغ‌های رسمی است، افزود: آنچه پس از جمع‌بندی نهایی به مجموعه ابلاغ شود، ملاک اقدام و اجرا خواهد بود و همه بخش‌ها موظف‌اند در چارچوب همین تصمیمات، فعالیت کنند.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت مطلوب خدمات و حضور گسترده زائران، گفت: تمامی بخش‌های اجرایی، خدماتی، انتظامی و پشتیبانی حرم مطهر رضوی با آمادگی کامل در حال انجام مأموریت‌های خود هستند و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، انجام شده است.

وی همچنین از بررسی و پیش‌بینی سناریوهای مختلف برای مدیریت شرایط و تسهیل خدمت‌رسانی خبر داد و اظهار کرد: همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها باهدف حفظ آرامش زائران، تسهیل تشرف و ارائه خدمات در شأن بارگاه منور رضوی، انجام شده است.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه از تلاش‌های مدیران، خادمان، نیروهای خدمت‌رسان و کارکنان آستان قدس رضوی قدردانی کرد و گفت: روحیه خدمت، همدلی و مسئولیت‌پذیری خادمان بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، سرمایه‌ای ارزشمند برای اجرای موفق مأموریت‌های پیش‌رو و میزبانی شایسته از زائران است.

فیضی در پایان، تأکید کرد: آستان قدس رضوی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و اجرایی خود، خدمت به زائران، تکریم مجاوران و حفظ شأن و جایگاه معنوی حرم مطهر رضوی را محور اصلی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار، نخواهد کرد.