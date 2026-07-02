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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

آماده‌باش خادمان حرم رضوی برای میزبانی در روزهای وداع با رهبر شهید

آماده‌باش خادمان حرم رضوی برای میزبانی در روزهای وداع با رهبر شهید

مشهد- قائم‌مقام تولیت آستان قدس گفت: با دستور مؤکد تولیت معزز آستان قدس رضوی، این آستان نورانی مهیای برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فیضی در جلسه توجیهی سرکشیک‌های حرم مطهر رضوی که با حضور مدیران، مسئولان و جمعی از سرکشیک‌های خدمتی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: شجره طیبه جمهوری اسلامی قدرت و استحکام خود را از خون پاک شهدا دارد.

وی، افزود: اگر در یک کشور دیگر، رهبرآن کشور و همه فرماندهان عالی‌رتبه‌اش مورد حمله و تهاجم قرار می‌گرفتند، هیچ‌کس نمی‌توانست بقای آن کشور را تصور کند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران، این اتفاق رخ داد و مردم مبعوث شده، بقای آن را حفظ کردند، بااین‌حال، دشمنان نتوانستند عظمت و قدرت این نظام را، پنهان کنند.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، با اشاره به اینکه در پیشِ رو مراسم بزرگداشت و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان را خواهیم داشت، بر ضرورت آمادگی حداکثری همه بخش‌های خدمت‌رسان برای میزبانی شایسته از زائران و اجرای مطلوب برنامه‌های پیش‌بینی شده، تأکید کرد.

فیضی با اشاره به تأکیدات تولیت معزز آستان قدس رضوی مبنی بر تکریم زائران و حفظ کیفیت خدمات، اظهار کرد: آنچه برای ما در درجه نخست اهمیت قرار دارد، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای زیارت و حفظ آرامش و آسایش زائران این ایام است و تمامی بخش‌های آستان قدس رضوی موظف‌اند در این مسیر با حداکثر توان، ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه مبنای عمل مجموعه آستان نورانی امام رضا (ع) صرفاً تصمیمات و ابلاغ‌های رسمی است، افزود: آنچه پس از جمع‌بندی نهایی به مجموعه ابلاغ شود، ملاک اقدام و اجرا خواهد بود و همه بخش‌ها موظف‌اند در چارچوب همین تصمیمات، فعالیت کنند.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت مطلوب خدمات و حضور گسترده زائران، گفت: تمامی بخش‌های اجرایی، خدماتی، انتظامی و پشتیبانی حرم مطهر رضوی با آمادگی کامل در حال انجام مأموریت‌های خود هستند و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، انجام شده است.

وی همچنین از بررسی و پیش‌بینی سناریوهای مختلف برای مدیریت شرایط و تسهیل خدمت‌رسانی خبر داد و اظهار کرد: همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها باهدف حفظ آرامش زائران، تسهیل تشرف و ارائه خدمات در شأن بارگاه منور رضوی، انجام شده است.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه از تلاش‌های مدیران، خادمان، نیروهای خدمت‌رسان و کارکنان آستان قدس رضوی قدردانی کرد و گفت: روحیه خدمت، همدلی و مسئولیت‌پذیری خادمان بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، سرمایه‌ای ارزشمند برای اجرای موفق مأموریت‌های پیش‌رو و میزبانی شایسته از زائران است.

فیضی در پایان، تأکید کرد: آستان قدس رضوی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و اجرایی خود، خدمت به زائران، تکریم مجاوران و حفظ شأن و جایگاه معنوی حرم مطهر رضوی را محور اصلی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار، نخواهد کرد.

کد مطلب 6877280

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