۱۵ موکب عشایری در جوار حرم مطهر رضوی خدمت رسانی می کنند 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار صفری اظهار کرد: جامعه عشایری کشور همواره در مقاطع مختلف، از پیش از انقلاب تا دوران دفاع مقدس و پس از آن، در عرصه‌های گوناگون نقش‌آفرین بوده و در منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی جایگاهی ویژه و مؤثر داشته است.

مسئول سازمان بسیج جامعه عشایری سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره عشایر که آنان را ذخایر انقلاب توصیف کرده‌اند، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز جامعه عشایری را از وفادارترین اقشار ملت دانسته‌اند و این نشان‌دهنده جایگاه رفیع این قشر در مسیر انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه جامعه عشایری کشور در رویداد تاریخی تشیع رهبر شهید انقلاب نقش خود را به خوبی ایفا خواهد کرد، گفت: عشایر از سراسر کشور و استان خراسان رضوی با حضور در مشهدالرضا(ع) و در جوار بارگاه منور امام رضا(ع)، با برپایی موکب‌های عشایری در قالب سیاه‌چادر، به زائران و عزاداران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

صفری سبک زندگی عشایری را تمدن‌ساز و قهرمان‌پرور توصیف کرد و ادامه داد: حضور طوایف و قبایل مختلف از نقاط گوناگون کشور، جلوه‌ای از فرهنگ اصیل عشایری و نمادی از ارادت این قشر به شهدا و جبهه مقاومت است. این حضور، علاوه بر خدمات رفاهی و پذیرایی، بخشی از آیین‌های عزاداری و سنت‌های بومی عشایر را نیز به نمایش خواهد گذاشت.

مسئول سازمان بسیج جامعه عشایری سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در پشتیبانی از این برنامه افزود: تاکنون جانمایی موکب‌ها انجام شده، هماهنگی با استان‌های مختلف صورت گرفته و موضوع اسکان خادمان و مشارکت‌کنندگان نیز در دست پیگیری است تا میزبانی شایسته‌ای از عزاداران و زائران انجام شود.

وی گفت: این موکب‌ها در قالب حدود ۱۵ سیاه‌چادر در محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی برپا می‌شود و با توجه به بافت فشرده جمعیتی این منطقه، پیش‌بینی شده است خدماتی نظیر اسکان، پذیرایی و توزیع وعده‌های غذایی به زائران ارائه شود.

صفری تأکید کرد: این برنامه با پیوست فرهنگی و رسانه‌ای می‌تواند نمادی از اتحاد مقدس اقوام و مذاهب و تجلی همدلی جامعه عشایری کشور در پاسداشت مقام شهدا باشد.